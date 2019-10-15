رانيا يوسف تستمر في إثارة الجدل.. ردت على شائعة وفاتها.. صدمت جمهورها بعمرها الحقيقي.. والبطانة والهوت شورت والمايوه يضعونها في صدارة جوجل

رانيا يوسف تسخر من شائعة وفاتها بهذه الطريق

أثارت الجدل بفستان البطانة وملابسها المثيرة





حالة كبيرة من الجدل أصبحت تثار على الفنانة رانيا يوسف خلال الآونة الأخيرة، وبالتحديد منذ العام الماضي، حينما ظهرت بإطلالة مثيرة في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بالفستان الشهير إعلاميًا بـ «فستان البطانة»، ما جعل اسمها يتصدر محرك البحث جوجل في شتى المناسبات فيما بعد.





ويرصد «صدى البلد» في التقرير التالي، أبرز المواقف التي أثارت الجدل حول رانيا يوسف.





رانيا يوسف تصدم جمهورها بعمرها الحقيقي

صدمت الفنانة رانيا يوسف، جمهورها مؤخرًا حينما وجهت إحدى المتابعات تساؤلًا لها، بطريقة كوميدية، إذ قالت: «كام سنة 20 ولا 25 أصل الجمال ده مينفعش يبقى أكبر من كده»، لترد رانيا، بصراحة قائلة: «45 سنة»، وهو العمر الذي يرصده عنها موقع ويكيبيديا في سيرتها الشخصية.





وفاة رانيا يوسف

ردت الفنانة رانيا يوسف على شائعة وفاتها التي لاحقتها مؤخرًا، حينما وجهت إحدى المتابعات، تساؤلًا لها، قائلة: «في خبر عن وفاة حضرتك.. ياريت لو ف لايف يكذب الشائعة»، لترد رانيا على الشائعة بطريقة ساخرة، وقالت: «شفتوني وانا ميتة».





إطلالة رانيا يوسف الجريئة في الجونة السينمائي

ظهرت الفنانة رانيا يوسف، في شهر سبتمبر الماضي، بإطلالة جريئة، خلال فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، مرتدية فستانا مكشوفا من الأمام ذا فتحة ساق تكشف عن ساقها بالكامل، ولكن تميز الفستان بالأناقة ولونه الهادئ "الأوكسديه".





رانيا يوسف تثير الجدل على الشاطئ

في شهر أغسطس الماضي، أثارت الفنانة رانيا يوسف، حالة من الجدل مرة أخرى بين متابعيها على موقع التغريدات القصيرة تويتر، بعدما نشرت فيديو لها داخل فيلتها تكشف فيه تفاصيل يومها مع أسرتها خلال العطلات والإجازات.





وعلقت رانيا يوسف على مقطع الفيديو في تغريدتها، بالإنجليزية فيما يقابله بالعربية، قائلة: «تعتبر العطلات فرصة عظيمة للتركيز على التقريب بين العائلة .. بعض من أعز ذكرياتي هي الاجازات على الشاطئ».





جلسة تصوير رانيا يوسف المثيرة

في شهر أغسطس الماضي، تصدرت الفنانة رانيا يوسف محرك البحث جوجل بعد الانتقادات التي وجهت لها بعد نشرها صورا عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "انستجرام".





وظهرت رانيا يوسف فى الصور بإطلالة مثيرة، حيث اعتمدت فى إطلالتها على فستان موف مكشوف البطن،وتسريحة شعر بسيطة وعلى شعرها الاسود المنسدل على كتفيها ، وعلى ماكياجها الصاخب والالوان الربيعية.





بطانة وهوت شورت رانيا يوسف

في شهر مارس الماضي، شاركت الفنانة رانيا يوسف، صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين القصير تويتر، ظهرت فيها مرتدية هوت شورت داخل أحد المطاعم، وعلقت عليها، قائلة: «تعلم أن تستمتع بكل دقيقة من حياتك».





ظهور رانيا يوسف بـ الهوت شورت عبر حسابها على تويتر، يأتي بعد إثارتها للجدل مرتين بسبب ملابسها، الأخيرة كانت خلال حفل توزيع جوائز دير جيست في ديسمبر 2018، حينما ارتدت فستان أصفر مفتوح من الجانبين، وتحته هوت شورت أصفر.





أما المرة الأولى التي أثارت فيها رانيا يوسف الجدل بملابسها، كان خلال حضورها الحفل الختامي لمهرجان القاهرة العام الماضي، حينما ارتدت فستان أسود شفاف كشف عن ساقيها بالكامل، ما جعل البعض يهاجمها ويلاحقها قضائيًا، لكنها بررت ذلك في تصريح متلفز، قائلة إن بطانة الفستان قد سقطت منها أثناء الحفل، ولم تدري ذلك إلا بعد أن تم تصويرها.





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