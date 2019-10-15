الشرقية للدخان تعرض مقترحات أرباحها..غدا

تعرض الشركة الشرقية للدخان " ايسترن كومباني"، مقترح توزيعات أرباحها عن العام المالي الماضي خلال اجتماع الجمعية العمومية المقرر له غدا الأربعاء.



واعلنت الشركة في وقت سابق عن ارتفاع مبيعاتها عن العام المالي الماضي لـ13.9 مليار جنيه بزيادة بلغت 490 مليون جنيه عن العام السابق له.



وذكرت الشركة أن جملة الأرباح بعد مراجعة الحسابات الخاصة بها سجلت3.73 مليار جنيه.



ومن المقرر اقتراح بيع قيمة سهم الأرباح بقيمة جنيه واحد للسهم خلال مقترح توزيعات الأرباح.

