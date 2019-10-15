Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الشرقية للدخان تعرض مقترحات أرباحها..غدا

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 03:00 ص
الشركة الشرقية للدخان
الشركة الشرقية للدخان
Advertisements
علياء فوزي
تعرض الشركة الشرقية للدخان " ايسترن كومباني"، مقترح توزيعات أرباحها عن العام المالي الماضي خلال اجتماع الجمعية العمومية المقرر له غدا الأربعاء.

واعلنت الشركة في وقت سابق عن ارتفاع مبيعاتها عن العام المالي الماضي لـ13.9 مليار جنيه بزيادة بلغت 490 مليون جنيه عن العام السابق له.

وذكرت الشركة أن جملة الأرباح بعد مراجعة الحسابات الخاصة بها سجلت3.73 مليار جنيه.

ومن المقرر اقتراح بيع قيمة سهم الأرباح بقيمة جنيه واحد للسهم خلال مقترح توزيعات الأرباح.
Advertisements

ترشيحاتنا

أسامة نبيه يفجر مفاجأة حول دور الأهلي في اهتزاز ميتشو مع الزمالك

القبض على صاحب محل هتك عرض طفلة 12 عاما في القليوبية

منشق عن قناة الجزيرة يكشف معلومات عن أكبر مركز سوشيال ميديا في قطر يستهدف تدمير المنطقة

بـ ملابس الجيم.. دوللي شاهين تثير الجدل بإطلالة جريئة

دعاء الهم والضيق.. كلمات تُزيل الهم وتُشرح الصدر

تأجيل مباراة الزمالك والأهلي في الدوري.. اتحاد الكرة يرد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشعر مموج وفستان أحمر.. ريم البارودى تستعرض أناقتها فى أحدث ظهور

بـ ملابس الجيم.. دوللي شاهين تثير الجدل بإطلالة جريئة

بفستان لامع.. سالي عبد السلام تبرز أنوثتها بإطلالة متميزة.. صور