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حوادث

النيابة العامة تأمر بتشريح جثة فني ودفنه لكشفها وفاته صعقا بالكهرباء بقطور

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 12:20 ص
جثة
جثة
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أحمد على
أصدر رئيس نيابة مركز قطور بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته بالضرورة الانتهاء من تشريح جثة فني بعدما تبين وفاته بسبب الصعق بالكهرباء خلال عمله وصيانته لاعطال مضرب للأرز بنطاق إحدي القري بدائرة المركز وتسليم جثمانه الى ذويه .

كان اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية تلقي اخطارا من مأمور مركز قطور يفيد بورود إخطارا من نقطة شرطة مستشفى قطور المركزيي يفيد "متولى الخولي فني بإدارة كهرباء قطور"، جثة هامدة إلى المستشفى العام .

وتبين من التحريات، أن العامل كان يقوم بعمل صيانة إصلاح أعطال كهرباء في منطقة مضرب الأرز، بقطور، وتعرض الى صعقا كهرباء من أحد أكشاك الكهرباء ما أسفر عن مصرعه في الحال.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق، والتى قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان أسباب الوفاة والتصريح بدفنها .
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