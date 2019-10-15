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عدم اختصاص.. قرار مهم لـ جنح الجيزة في قضية إهانة مرضى السمنة.. دفاع ريهام سعيد: انعدام ركنى الصفة والمصلحة.. صاحب البلاغ يقدم قرار منعها من الظهور للمحكمة

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 03:01 ص
ريهام سعيد
ريهام سعيد
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ندي حمودة - أحمد مهدي
  • جنح الجيزة: عدم اختصاص دعوى تتهم الإعلامية ريهام سعيد بإهانة مرضى السمنة
  • دفاع ريهام سعيد يطالب ببرائتها: عدم قبول الدعوى الجنائية لانعدام ركني الصفة والمصلحة
  • مقدم البلاغ ضد ريهام سعيد يقدم للمحكمة قرار وقفها عن العمل على كافة الوسائل

قضت محكمة جنح الجيزة، أمس الاثنين، بعدم اختصاص دعوى تتهم الإعلامية ريهام سعيد بإهانة مرضى السمنة.

ودفع شعبان سعيد، محامي الإعلامية ريهام سعيد، في قضية إهانة مرضى السمنة، المنظورة أمام محكمة جنح الجيزة، اليوم الإثنين، بعدم قبول الدعوى الجنائية لانعدام ركن الصفة والمصلحة التي تتطلبها الدعوى المدنية ولكون الدعوى الجنائية لا تتحرك ولا تقبل إلا إذا كانت الدعوى المدنية مقبولة.

كما دفع المحامي، بانتفاء الركن المادي والمعنوي "القصد الجنائي بنوعيه" وكيدية الاتهام وتلفيقه وبناء عليه التمس براءة المتهمة من التهم المنسوبة إليها ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وخلال الجلسة قدم أشرف ناجي المحامي، أمام قاضي محكمة جنح الجيزة، قرار مجلس الأعلى للإعلام الذي أصدر قرارا بمنع ظهور الإعلامية ريهام سعيد لمدة عام، وذلك على جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية، وذلك بناءً على توصية لجنة الشكاوى بالمجلس والتي تولت التحقيق مع ريهام سعيد، بعد شكوى تقدم بها المجلس القومي للمرأة ضدها، كما قدم أيضا قرار قناة "الحياة بإيقافها عن العمل.

وقال المحامي إنه أيضا قدم لهيئة المحكمة فلاشة تحتوي على 12 فيديو متضمنا تصريحاتها عن السمنة، بعد قولها عنهم إنهم ميتون، وأنهم عالة على أسرهم وعالة على المجتمع.

كان المحامى أشرف ناجى، تقدم ببلاغ يتهم فيه الإعلامية ريهام سعيد بازدراء فئة من المواطنين وإهانة مرضى السمنة، حيث أثارت غضب المواطنين، بعد وصفها مرضى السمنة بالقبح، وإهانتهم بأنهم عالة على أسرهم وعبء على الدولة، وأنهم "ميتين" وذلك عبر برنامجها الشهير "صبايا".

كما تقدم المجلس القومي للمرأة بشكوى ضدها وضد البرنامج، وإثر ذلك قررت القناة وقف البرنامج لحين الانتهاء من التحقيقات.
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