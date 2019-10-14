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مرأة

بإطلالة محتشمة .. لجين عمران تخطف الأنظار بحفل صناع الترفيه في الرياض

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 11:18 م
آية التيجي
نشرت الإعلامية لجين عمران صورا لها عبر صفحتها الرسمية على الإنستجرام، وذلك خلال حضورها حفل صناع الترفية بالرياض، وقد ظهرت لجين عمران بإطلالة محتشمة وأنيقة للغاية.

وعلقت لجين عمران على صورتها ببعض الكلمات، وقالت: على السجادة الحمراء مع توأم روحي وأصدق صديقة لي أسيل
.. في حفل #صناع_الترفيه بالرياض🇸🇦💚 حدث ضخم برعاية معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه".

وارتدت لجين عمران فستانا طويلا باللون النبيتي، وبحزام من نفس اللون على الفستان وبإكسسورات باللون الفضي، وعلى الفستان كاردجيان باللون الأسود.

وتركت لجين عمران شعرها منسدلا عبر اكتافها بطريقة بسيطة، وغير متكلفة، وقد اختارت بعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث أبرزت من جمال عينيها بالكحل الأسود، الآي شادو السموكي، مع وضع اللون الكمشيري كأحمر شفاه.

وأكملت لجين عمران إطلالتها بإرتداء بعض اللمسات البسيطة من الإكسسورات، حيث أبرزت من أنوثتها بارتداء عقد من اللؤلؤ باللون الأبيض، مع أسورة باللون الذهبي، وقرطين ناعمين من نفس اللون.

وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها
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