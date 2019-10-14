قطع مياه الشرب عن مناطق بكفر الزيات .. والمحافظ يتدخل لإنهاء الأزمة

شهدت مدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية استمرار موجة حاله من الغضب بسبب ضعف ضخ كميات من مياه الشرب فى شبكات المتصلة بمنازل سكنية وهو ما أثار حفيظة المواطنين ودفعهم إلى التقدم بشكوى رسمية إلى غرفة العمليات والطوارئ بديوان المحافظة ولكنها جاءت دون جدوى حسب قولهم.



وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الغربية أعلنت عن قطع المياه بمدينة كفرالزيات، غدا الثلاثاء، من الساعة 8 صباحا إلى الساعة الثالثة عصرا.



كما أوضحت الشرطة أن قطع المياه خلال تلك المدة الزمنية، يأتي لإجراء عملية غسيل المروق الربع سنوى، بمحطة مرشحة كفر الزيات.



وناشدت الشركة الأهالي، بتدبير وتخزين احتياجاتهم من المياه، لاستخدامها في الأشياء الضرورية، خلال فترة الانقطاع.



في المقابل أصدر اللواء هشام السعيد محافظ الغربية توجيهاته إلى المهندس عادل عطية رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف بالضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية وتشكيل لجان فنية لصيانة كافة أعطال المياه وضعف ضحها بالمنازل المواطنين.