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أخبار العالم

بسبب فضحه فساد إيران.. الحرس الثوري يعتقل صحفيا بعد تهديدات بالقتل

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 11:12 م
الصحفي روح الله زم
الصحفي روح الله زم
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شيماء مصطفى
ألقى الحرس الثوري الإيراني، القبض على صحفي وناشط إيراني معارض، لعب دورا كبيرا في تغطية الاحتجاجات الشعبية بطهران خلال السنوات الماضية.

ونقلت شبكة "العربية نيوز"، عن بيان للحرس الثوري الإيراني أن جهازه الاستخباراتي نجح في اعتقال الصحفي روح الله زم، مدير موقع "آمد نيوز" المعارض، بعد استدراجه، في عملية معقدة.

وكان روح الله زم، الصحفي والناشط الإيراني، يقيم في فرنسا منذ خروجه من إيران عقب إطلاق سراحه بسبب مشاركته في الانتفاضة الخضراء عام 2009، ليؤسس بعد ذلك موقع "آمد نيوز" الذي لعب دورا كبيرًا في كشف ملفات الفساد وكذلك تغطية الاحتجاجات الشعبية.

ونشر الصحفي الإيراني، في وقت سابق، رسائل تهديد بالقتل تلقاها من قبل أجهزة الاستخبارات الإيرانية، في حال استمراره في كشف الفساد الإيراني.
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