أستاذ تاريخ يكشف أهم تحدي يواجه المنطقة ويقارنه بأحداث القرن الـ 16

قال جمال شقرة أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد كثيرا أن مصر مستهدفة، وهذه حقيقة تاريخية وشاهدناه على مر التاريخ.



وأضاف جمال شقرة في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الوضع الحالي يذكرنا بالقرن الـ 16، ففي القرن الـ 16 كان هناك الفرس الطامعين في الإقليم وتمدد المذهب الشيعي، والعثمانيين الذين عادوا للمنطقة وضربوا الفرس ودخلوا على المنطقة العربية لإحتلالها، والتفكك والانقسام سمحوا للدولة العثمانية من احتلال المنطقة".



وتابع جمال شقرة:" لدينا الأن إيران لديها أطماع في المنطقة وترفع شعار الهلال الشيعي وأردوغان له أطماع في المنطقة ويرفع شعار إعادة الدولة العثمانية ولإيران وتركيا لهما أطماع استعمارية في المنطقة".



وأكمل جمال شقرة:" إسرائيل متواجدة في المنطقة ولها أطماع والتحدي الذي يواجه المنطقة هو إحداث الفوضى الخلاقة لإعادة رسم الخريطة في المنطقة بأكملها، والمنطقة العربية بها دولة عملية متمثلة في قطر تمول وتدعم التنظيمات الإرهابية تستهدف تقسيم المنطقة ونشر الفوضى".

