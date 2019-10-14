أوروبا تنتفض ضد أردوغان.. مظاهرات في فرنسا وألمانيا تصفه بالإرهابي..فيديو

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إنه يوجد مظاهرات ضد العدوان التركي على شمال سوريا في جميع دول العالم، وأن أوروبا تنتفض ضد أردوغان وتصف الرئيس التركي بالارهابي، لافتا إلى أن أردوغان أصبح عنوانا لمحاولة إعادة الامبراطورية العثمانية على جثث العرب والأكراد، وأن مصر كانت متنبهة لذلك منذ البداية.



وأوضح وائل الإبراشي، ببرنامجه "كل يوم" المذاع علي قناة "أون أي"، أن أردوغان هو قمة التنظيم الدولي لجماعة الإخوان، لافتا إلى أن إعلام الإخوان يخرج بـ تبريرات مضحكة لا تراعي دماء من قتلوا وشردوا نتيجة هذا العدوان على شمال سوريا.



وأضاف الإعلامي وائل الإبراشي، أن هذه الجبهة التي تمثلها تركيا وقطر وجماعة الإخوان وصولا للجماعات الارهابية داعش وتنظيم القاعدة والجماعات الارهابية الاكبر هو تحالف مجتمع في خندق واحد اصبح مكشوفا يسقط في مستنقع، العالم كله الآن يتحدث عنه.