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مدير منظومة التأمين الصحي الشامل يوضح إجراءات تسجيل المواطنين.. فيديو

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 11:22 م
صدى البلد
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محمود محسن
أكد الدكتور أحمد السبكي مدير منظومة التأمين الصحي الشامل أن إجراءات تسجيل المواطنين سهلة وميسرة على المواطن حتى يستفيد منها بالشكل المناسب، مؤكدا أن التأمين الصحي الشامل هو لكل المصريين غير القادرين وبالتالي كانت إستراتيجية وزارة الصحة التيسير على المواطن لكي يسجل بالمنظومة هو وأسرته.

وأضاف مدير منظومة التأمين الصحي الشامل خلال تواجده ضيفا ببرنامج مساء dmc عبر فضائية dmc أن المواطن يتوجه إلى أقرب وحدة لمسكنه ببطاقة الرقم القومي وايضا الرقم القومي للزوجة. مشيرا إلى أن هذه المنظومة تساوي بين جميع المواطنين وبنفس جودة العلاج بكل الوحدات والمستشفيات.

وتابع مدير منظومة التأمين الصحي الشامل أن هناك زيارات من المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية والوفود التي زارت المستشفيات أثنت على مستوى التجهيزات الطبية والإنشاءات ومستوى التمريض، مؤكدا أن عددا من أطباء الأسرة سافروا إلى إنجلترا حتى يتم الاستفادة من أحدث النظم العلمية.

وأشار مدير منظومة التأمين الصحي الشامل الى أن منظومة الاشتراكات المسئول عنها الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والذي يرأسها وزير المالية وهناك نسب من الأجر الشامل وهي متغيرة من مواطن إلى آخر لأنه نظام تكافلي بالأساس.
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