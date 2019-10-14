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محافظات

محافظ قنا يطمئن على السائحين والمصابين في حادث انقلاب ميكروباص

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 11:53 م
اللواء عبد الحميد
اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا
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يوسف رجب
توجه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، إلى مستشفى قنا العام، للاطمئنان علي حالة المصابين في حادث انقلاب ميكروباص بالكيلو 20 بطريق قنا/ سفاجا، بحضور الدكتور رمضان الخطيب وكيل وزارة الصحة والدكتور محمد الديب مدير مستشفى قنا العام.

أوضح محافظ قنا، أن الحادث أسفر عن إصابة 5 أشخاص من بينهم شخصين يحملون الجنسية الألمانية تم نقلهم جميعا لمستشفى قنا العام لتلقي العلاج.

واطمأن الهجان، على حالة المصابين وأصدر توجيهاته للأطباء وهيئة التمريض بتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمصابين وضرورة إجراء الفحوصات والإشاعات اللازمة ووضعهم تحت الملاحظة الدائمة لحين تماثلهم للشفاء، متمنيًا لهم الشفاء العاجل. 

وأشار محافظ قنا، إلى انتقال قوات الشرطة من مديرية أمن قنا إلى موقع الحادث ومستشفى قنا العام وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولي التحقيق.

وكانت سيارة ميكروباص"سياحي" قد تعرضت لحادث إنقلاب بطريق قنا - سفاجا، نتج عنها إصابة كل من: جمال سعيد سيد ذكي ٢٣ عام، القاهره، بكسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ وكسر بعظام الساق اليمن، و أحمد محمد علي٣٠ عام، مقيم بالبحر الأحمر، مصاب بنزيف في المخ مع كدمات بالرقبه، و ادريس سعد محمد ٢٩ عام، مقيم بمركز قوص، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، مان فراس ٥٠ عاما، ألمانيا، مصاب بكسر بالساق اليسرى، هينيل جوب ٣٠ عاما، ألمانيا، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم.
محافظ قنا يطمئن على السائحين والمصابين في حادث انقلاب ميكروباص
محافظ قنا يطمئن على السائحين والمصابين في حادث انقلاب ميكروباص
محافظ قنا يطمئن على السائحين والمصابين في حادث انقلاب ميكروباص
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