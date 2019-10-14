قرار عاجل من بريطانيا ضد تركيا بعد عدوانها على سوريا

أفادت شبكة "سكاي نيوز" في نبأ عاجل منذ قليل، بقرار بريطانيا إعادة النظر في كل رخص صادرات الأسلحة إلى تركيا.



وكان الاتحاد الأوروبي، وافق على حظر تصدير الأسلحة لـ أنقرة، دون فرض حظر شامل على التكتل من مبيعات السلاح، وذلك بسبب إيطاليا، التي لم تقرر بعد .



وتعد التشيك، آخر دولة تنضم إلى عدد من الدول الأوروبية التي قررت وقف تصدير الأسلحة لأنقرة، وذلك بعد فرنسا وألمانيا وهولندا والنرويج وفنلندا اللاتي أعلنت تعليق صادرات الأسلحة على خلفية عملية "نبع السلام" التي أعلن عنها الرئيس التركي رجيب طيب أدروغان وتسببت في سقوط عشرات الضحايا من المدنيين.



وأطلقت تركيا، منذ الأربعاء الماضي، عملية عسكرية شمالي سوريا، تحت اسم "نبع السلام"، بذريعة القضاء على "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار محاربة "داعش"، ما أدى إلى فرار عدد من متطرفي تنظيم "داعش" الإرهابي، من سجون الأكراد بعد العدوان التركي.