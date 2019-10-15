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اقتصاد

ارتفاع احتياطي مصر من الذهب لـ3.324 مليار دولار في أغسطس الماضي

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 06:40 ص
ارتفاع إحتياطي مصر
ارتفاع إحتياطي مصر من الذهب
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محمد يحيي

ارتفع حجم الاحتياطي الذهبي لمصر بنهاية أغسطس الماضي إلي 3.324 مليار دولار مقابل 3.1 مليار دولار في يوليو السابق له بزيادة بلغت224 مليون دولار، ومقارنة بـ 2.821 مليار دولار في يونيو 2019 بفارق503 مليون دولار.

قال تقرير حكومي إن إجمالي الاحتياطيات الرسمية سجلت 44.973 مليار دولار في أغسطس الماضي مقابل 44.921 مليار دولار في يوليو 2019 ومقارنة بـ 44.36 مليار دولار في يونيو من نفس العام.

وبلغ صافي الاحتياطيات الدولية لـ 44.97 مليار دولار في أغسطس السابق ومقابل 44.92 مليار دولار في يوليو السابق وماقنرة بـ 44.4 مليار دولار في يونيو 2019.

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