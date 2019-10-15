ارتفاع احتياطي مصر من الذهب لـ3.324 مليار دولار في أغسطس الماضي



ارتفع حجم الاحتياطي الذهبي لمصر بنهاية أغسطس الماضي إلي 3.324 مليار دولار مقابل 3.1 مليار دولار في يوليو السابق له بزيادة بلغت224 مليون دولار، ومقارنة بـ 2.821 مليار دولار في يونيو 2019 بفارق503 مليون دولار.



قال تقرير حكومي إن إجمالي الاحتياطيات الرسمية سجلت 44.973 مليار دولار في أغسطس الماضي مقابل 44.921 مليار دولار في يوليو 2019 ومقارنة بـ 44.36 مليار دولار في يونيو من نفس العام.



وبلغ صافي الاحتياطيات الدولية لـ 44.97 مليار دولار في أغسطس السابق ومقابل 44.92 مليار دولار في يوليو السابق وماقنرة بـ 44.4 مليار دولار في يونيو 2019.



