مستشار بيئي لـ صدى البلد: استخدام البلاستيك القابل للتحلل لا يقلل من الأضرار

أصدر محافظ البحر الأحمر قراره رقم 167 لسنة 2019 بوقف استخدام الأكياس البلاستيك الخفيفة، وكثفت العديد من الشركات العاملة في مجال تصنيع الأكياس البلاستيك جهودها لتسويق بما يعرف بـ الأكياس القابلة للتحلل البيولوجي (Biodegradablebags ) بل أنه هناك العديد من أصحاب هذه الشركات تقوم بتوزيع هذه الأكياس ومكتوب عليها أكياس صديقة للبيئة.





وهذه الأكياس هي أيضا مضرة للبيئة وللتعرف على كافة الجوانب الخاصة بالأضرار التي قد تنتج عن إستخدام مثل هذه الأكياس التى تشمل مصير وضرر هذا النوع من البلاستيك على البيئات المختلفة ومدى ملائمتها لخفض انتشار وتطاير الأكياس بكافة البيئات، وتأثيرها على إعادة التدوير.. "صدى البلد" التقى الدكتور محمود حنفى أستاذ علوم البحار بجامعة قناة السويس والمستشار البيئى لجمعية هيبكا للمحافظة على البيئة لمعرفة الحقيقة العلمية لهذه الأكياس.





ما هو تأثير استخدام الأكياس القابلة للتحلل؟

بداية فكرة الأكياس القابلة للتحلل بيولوجيا لا تختلف كثيرا عن كونها مصنعة من مواد بترولية مثلها مثل كافة الأكياس البلاستيكية عدا أنه يتم إضافة إليها بعض المكونات التي تجعلها تتكسر أو تتفتت إلى دقائق بلاستيكية وبالتالي تقلل من الفترة المطلوب للتحلل بواسطة البكتريا وفي ظل ظروف محددة حيث أن المكونات التي تضاف تعمل بكفاءة في تواجد الأشعة الفوق بنفسجية والرطوبة والأكسجين أي أنها تحتاج إلي ظروف خاصة لتعمل بكفاءة.





أي أن " الأكياس القابلة للتحلل والتي تعرف أوكسو بلاستيك أو بلاستيك أوكسو قابل للتحلل بيولوجيا.Oxo Plastic or Oxo biodegradable Plastics ) ) هي في الأساس بلاستيك تقليدي يضاف إليه بعض المواد أو العناصر والتي تعرف بالبوليمرات مثل الكوبالت والمانجينز وغيرها .





والتي تؤدي إلى تفتت البلاستيك إلي حبيبات صغيرة عند تعرضها للأشعة الفوق بنفسجية وهذه الحبيبات في طبيعتها لا تختلف كونها حبيبات بلاستيك تقليدية ولكن تفتتها يسرع في تحللها بواسطة "البكتريا " وحديثا أعتبر كثيرا من المستهلكين أن أستخدام مثل هذه الأكياس القابلة للتحلل هي صديقة للبيئة وهي حل للتأثيرات الضارة للأكياس في البيئة البحرية علي مدي أقصر من البلاستيك التقليدي والذي يحتاج الى فترات أطول ليتفتت ويتحلل.





هل من الممكن تتحلل هذا النوع من البلاستيك في البيئة المفتوحة مثل مناطق ردم النفايات أو البيئة البحرية؟

هناك حقائق واضحة وموثقة ببراهين علمية فتفتت وتحلل للأكياس القابلة للتحلل في البيئة المفتوحة، بالرغم من إضافة مواد أكسده لهذا النوع من البلاستيك التي تساعد في تكسير وتفتت البلاستيك في شكل حبيبات دقيقه ولكن ذلك يعتمد من الأساس علي توافر ظروف معينه من حراره وشدة إضاءة ورطوبه ولقد ثبت أن هذا النوع من البلاستيك لا يتكسر أو يتفتت إلا في حاله تعرضه لاشعه فوق البنفسجيه .





وكذلك درجات حرارة معينة وفي حاله عدم توافر هذه الظروف بشكل دائم فمن الصعب تحديد المدة اللازمة للتفتيت والتحلل وبالرغم من أن هناك بعض التجارب التي تمت في المعامل وتحت ظروف ثابتة أثبتت أن الفترة اللازمة لتحلل هذه الأكياس لا تتعدى شهور إلي سنوات معدودة مقارنة بالبلاستيك التقليدي والذي يحتاج إلى عشرات السنين للتحلل ولكن في البيئة الطبيعية البحرية وعند عدم توافر هذه الظروف فإن عملية التفتت والتحلل لن تتم بهذه السرعه وقد لا تتم أبدا في غياب هذه الظروف الطبيعيه .





كما أن تأثير البلاستيك القابل للتحلل على إنتاج الكمبوست ( الأسمدة الزراعية )، وإنتاج الكمبوست يحتاج إلي مواد يمكن إرجاعها إلي عناصر غير عضوية مغذية للنباتات ولقد ثبت علميا أن هذا النوع من البلاستيك لا يصلح بل أن وجوده وتفتته في شكل حبيبات دقيقه ضمن الكمبوست يقلل من نوعية وكفاءة الكمبوست كسماد.





بالاضافة الى تفتيت وتحلل الأكياس القابلة للتحلل تحت ظروف المدافن الصحية:لقد ثبت علميا أن دفن هذا النوع من البلاستيك في المدافن الصحية للمخلفات الصلبه أكثر ضررا على البيئة من البلاستيك التقليدي، فهذا النوع من البلاستيك يحتاج إلي الأكسجين للمساعدة في عملية التفتت والتحلل أي أنه يجب أن تتم عملية التحلل في ظروف هوائية لإنتاج ثاني أكسيد الكربون في النهاية ولكن في ظروف المدافن الصحية والتي في مجملها ظروف لاهوائية نتيجة للدفن فإن المنتج النهائي سيكون غاز الميثان الأشد ضررا حيث قدر ضررا على البيئة بما يعادل 25 مرة ما ينتج عن ضرر ثاني أكسيد الكربون وخصوصا في ظاهرة تغير المناخ.





وليس هناك أي برهان علمي كافي يدل على قدرة هذا النوع من البلاستيك على التحلل إلى عناصره الأولية في خلال مده معقوله من الزمان في البيئة البحرية بالرغم من أن هناك بعض المحاولات لتحديد ذلك ولكن حتى الآن لا ترقى إلى دليل علمي قياسي.





بالاضافة الى ذلك فإنه من المتوقع أن تكون معدلات التفتت لهذا النوع من البلاستيك وتحللها أيضا يحتاج الى فترات أطول في البيئة البحرية عنها على اليابسة وذلك لانخفاض تركيز الأكسجين وكثافات البكتيريا اللازمة للتحليل في البيئة البحرية مقارنة باليابس. قبل تفتت الأكياس البلاستيك القابلة للتحلل، فإنه من المتوقع أن يكون لها نفس المردود السيئ على الكائنات البحرية من حيتان وطيور بحرية وأسماك كما للبلاستيك التقليدي بل أن حبيبات البلاستيك والتي قد تستمر في الماء لفتره طويلة ثبت قدرتها السريعة علي الوصول لكافة مكونات السلسلة الغذائية البحرية وبالتالي الوصول للإنسان وحديثا تم تسجيل قدرتها علي نقل كائنات بحرية إلي مناطق غير مناطقها أي أنها تساعد علي زيادة معدلات إنتقال الأنواع البحرية الغازية من مناطقها الطبيعية إلي مناطق جديده والتى قد يؤدي إلي أضرار بيئية واقتصادية جسيمة .





ما هو تأثير استخدام الأكياس البلاستيك القابلة للتحلل على انتشار الأكياس في الطبيعة؟

اعتمادا على الدراسات التي تمت في دول الاتحاد الأوروبي فإن تأثير إستخدام الأكياس البلاستيك القابلة للتحلل في الطبيعة لم تظهر هذه الدراسات أي تأثير على تطاير وانتشار الأكياس البلاستيك في الطبيعة نتيجة لاستخدام أكياس البلاستيك القابلة للتحلل كما أنه في البيئة البحرية فيعتقد أن استخدامه يؤدي الى إنتشار أكبر لهذه الأكياس وخصوصا حبيبات هذا النوع من البلاستيك مقارنة بالبلاستيك التقليدي .





ونظرا لتفتتها بشكل أسرع من البلاستيك التقليدي وبالتالي سهولة تطايرها ووصولها إلى البيئة البحرية وخلاصة القول أنه ليس هناك أي دليل علمي على أن الأكياس البلاستيكية القابلة للتحليل (Ox-degredable Plastics) قادرة على التحليل بشكل كامل في البيئة البحرية في غصون وقت قصير أو أن استخدامها قد يؤدي إلي خفض معدلات تطاير هذه الأكياس أو حبيباتها إلي البيئة البحريه ولكن وبلا أدني شك فإن التوسع في إستخدام هذا النوع من الأكياس البلاستيك سيؤدي إلي أرتفاع تركيزات حبيبات البلاستيك في البيئة البحريه وأن زيادة حبيبات البلاستيك وتحللها في فترة قصيرة ( شهور أو سنين قليله ) كما يدعى منتجوها قد يكون أكثر ضررا لزيادة كثافتها وتحللها في فترة واحدة مما يضاعف من تأثيرها السلبي.





هل هناك إمكانية إعادة تدوير البلاستيك القابل للتحلل؟

نظرا لاحتواء البلاستيك القابل للتحلل علي بعض المواد الإضافية المؤكسدة فإن إعادة تدويرها لا يصلح لإنتاج أية منتجات بلاستيكية وحتي في حال تدويرها مع بلاستيك تقليدي وجد أنها تؤثر سلبا على نوعية البلاستيك المنتج من إعادة التدوير. والخلاصة أن هذا النوع من البلاستيك لا يمكن إعادة تدويره وحتي يؤثر سلبا على البلاستيك التقليدي المنتج من إعادة التدوير عند خلطه به





ما القول الفصل فى الموافقة على استخدام اكياس بلاستيك ولكن قابلة للتحلل؟





ليس هناك أي دليل علمي على أن إستخدام البلاستيك القابل للتحلل (Biodegradable Plastics) يقلل من الأضرار البيئية أو هو الحل للأضرار الناتجة عن إنتشار إستخدام الأكياس البلاستيك. كما أنه من الخطأ اعتبار أن البلاستيك القابل للتحلل يمكن أن يتحلل بشكل أسرع من البلاستيك التقليدي في البيئة البحرية أو في مناطق دفن المخلفات الصلبة.





وأجمعت آراء العلماء والمعاهد البحثية والتنفيذية في مختلف أنحاء العالم بأن البلاستيك القابل للتحلل لا يعد حل للمشاكل الناتجة عن البلاستيك في كافة البيئات ولا يصلح للاستخدام طويل الأمد من خلال تصنيع أسمدة ( كمبوست ) أو إعادة تدويره .





وبلا أدني شك فإن التوسع في استخدام هذا النوع من البلاستيك سوف يؤدي إلي تراكم حبيبات البلاستيك Micro plastics )( في البيئة وخصوصا البيئة البحرية وليس هناك أي دليل علي قدرتها علي التحلل في مدة قصيرة وبالتالي فإنها مردودها سيكون أسوأ علي البيئة البحرية من البلاستيك التقليدي .





أما الإدعاء بأن هذا النوع من البلاستيك سيحد من تطاير وإنتشار البلاستيك مما سيكون له مردود سييء علي المنظر العام والبيئة غير مدعوم بأي دلائل علمية والعكس صحيح .





بما توصى الدولة والحكومة ومحافظة البحر الاحمر فى هذا الشان؟