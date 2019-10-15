نجمه ستوك سيتي تطالب محمد صلاح بضروة القيام بهذا الأمر.. تفاصيل

طالبت سارة عصام، اللاعبة المصرية في صفوف ستوك سيتي الإنجليزي، مواطنها محمد صلاح، نجم ليفربول، بدعم الكرة النسائية وتطويرها في مصر.





وقالت سارة، في مقطع فيديو مصور، أمس الاثنين، إن صلاح لاعب مؤثر وكلمته مسموعة عند الجماهير العربية، وتتمنى دعمه لتطوير الكرة النسائية.





وأضافت اللاعبة، عبر حسابها على "تويتر"، أن صلاح يعتبر مثلا أعلى للشباب في جميع أنحاء العالم، خصوصا في اهتمامه بحقوق الإنسان ودعمه للمرأة.



