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رياضة

نجمه ستوك سيتي تطالب محمد صلاح بضروة القيام بهذا الأمر.. تفاصيل

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 07:26 ص
صدى البلد
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نور عادل
طالبت سارة عصام، اللاعبة المصرية في صفوف ستوك سيتي الإنجليزي، مواطنها محمد صلاح، نجم ليفربول، بدعم الكرة النسائية وتطويرها في مصر.

وقالت سارة، في مقطع فيديو مصور، أمس الاثنين، إن صلاح لاعب مؤثر وكلمته مسموعة عند الجماهير العربية، وتتمنى دعمه لتطوير الكرة النسائية.

وأضافت اللاعبة، عبر حسابها على "تويتر"، أن صلاح يعتبر مثلا أعلى للشباب في جميع أنحاء العالم، خصوصا في اهتمامه بحقوق الإنسان ودعمه للمرأة.

وتابعت:"أتمنى تقبل صلاح طلب كل بنت مصرية تعشق كرة القدم، للدعم والمساندة والتشجيع على الاستمرار، حتى لا أكون البنت المصرية الوحيدة في إنجلترا أو أوروبا بشكل عام، ويصبح هناك أكثر من بنت عربية تمثل الوطن العربي أمام العالم".
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