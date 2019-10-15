ضبط 10 كيلو حشيش بحوزة سائق وعامل أثناء استقلالهما سيارة بقنا

تمكنت قوة أمنية بمدينة قنا، من ضبط سائق وعامل لحيازتهم ١٠ كيلو بانجو أثناء استقلالهما سيارة ربع نقل أمام قرية المعنا.





تلقى اللواء مجدي القاضي مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا، بتمكن قوة أمنية من ضبط جابر. ع. م 29 سنه سائق، و رمضان. م 29 سنة، عامل "مقيم ان بقرية السمطا" أثناء استقلالهما سيارة ربع نقل وبحوزتهما ١٠ كيلو حشيش.





تم اقتياد المتهمين لمركز شرطة قنا وأقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار فيها، كما تم التحفظ على السيارة لحين العرض على النيابة.



