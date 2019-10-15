إشادة من لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب بإمكانات شبكة صدى البلد.. فيديو

عرض الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، تقريرا يرصد زيارة وفد من لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب إلى مقر شبكة قنوات صدى البلد في مدينة الإنتاج الإعلامي.





وأوضح التقرير أن الزيارة تأتي في إطار الزيارة الميدانية لمدينة الإنتاج الإعلامي، للوقوف على آخر التطورات وأحدث التقنيات في الإعلام المصري.





ولفت التقرير إلى أن العاملين في الشبكة نقلوا تحية رجل الصناعة محمد أبو العينين رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا، وإلهام أبو الفتح رئيس شبكة قنوات صدى البلد لأعضاء الوفد الذي يترأسه أسامة هيكل رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي.



