مدير منظومة التأمين الصحي الشامل يكشف عن عمليات تتم لأول مرة بالمنظومة.. فيديو

أكد الدكتور أحمد السبكي مدير منظومة التأمين الصحي الشامل، أن الأدوية هي واحدة من أهم الركائز بهذه المنظومة مؤكدا أنه وزارة الصحة تم تقسيم عدد كبير من الأدوية للمواطنين التي سوف يحصل عليها في الوحدات والمستشفيات إلى نوعين وهي قائمة الدوية الأساسية وهي موجودة في الوحدات والمراكز بوجود 210 صنف من الأدوية. وكانت 110 في السابق.





وأضاف مدير منظومة التأمين الصحي الشامل خلال تواجده ضيفا ببرنامج مساء dmc عبر فضائية dmc، أن المستشفيات لها قائمة أدوية أساسية للمرضى الذي يتم حجزهم بالمستشفيات مشيرا إلى ان مرضى العيادات الخارجية فأنه تم التوصل مع هيئات التأمين الصحي على صرف الأدوية من خلال الصيدليات الخارجية بهذه المستشفيات أو الصيدليات الخاصة الموجودة بنطاق كل محافظة.





وتابع مدير منظومة التأمين الصحي الشامل أن على الصيدليات الخاصة أن تتقدم للهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية لكي تحصل على درجة الإعتماد لكي تسجل بالمنظومة ويتم ربطها على النظام الإلكتروني المميكن لمنظومة التأمين الصحي الشامل وبالتالي يستطيع المواطن أن يقوم بصرف الأدوية



