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اقتصاد

التخطيط: نملك رؤية استراتيجية بمشاركة القطاع الخاص

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 02:24 ص
هالة السعيد
هالة السعيد
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آية الجارحي
أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن مصر لأول مرة تعمل من خلال خطط تنموية حقيقية طويلة المدى عبر استراتيجية التنمية المستدامة 2030.

أوضحت في تصريحات لها أن مصر لديها رؤية وطنية تتوافق مع الرؤية الأممية تشارك بها الحكومة، القطاع الخاص، مؤسسات المجتمع المدني، الأساتذة الجامعيين، الإعلاميين، الخبراء، البرلمانيين وكل أطياف وفئات الشعب المختلفة ممن شاركوا في وضع هذه الرؤية لتصبح بالفعل هي رؤية للشعب المصري.

وذكرت الوزيرة أنه من خلال رؤية مصر 2030 يتم وضع جميع الخطط الآخرى متوسطة المدى وقصيرة المدى السنوية.

وأكدت أن من أهم الأمور بتلك الخطط هو العمل على مناطق تنموية متكاملة مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي تحتوي على موانئ وومناطق لوجيستية، وغيرها من الآليات.
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