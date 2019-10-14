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سيارات

تعرف على سبب وقف إنتاج كاديلاك XTS رسميا

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 11:16 م
صدى البلد
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كريم عاطف
أوقفت كاديلاك إنتاج XTS بشكل رسمي، على الرغم من شعبيتها الكبيرة، إلا أن تصميمها التقليدي جعل الشركة تضحي بها لإنعاش مبيعات السيدان الفاخرة CT6، فالآن على الرغم من انتصارها في منافسة الأعلى مبيعًا بالشركة، إلا أننا نودعها نهائيًا.

يذكر أن كاديلاك XTS لم تجذب اهتمام عشاق السيارات مثل السيدان الرياضية CTS وATS، ولكن بالنسبة لأرقام المبيعات، فقد كانت XTS هي المنتصر الواضح، ففي الربع الثالث من عام 2017، باعت كاديلاك 3,038 سيارة ATS و3,045 سيارة CTS، إلا أنه خلال نفس الفترة باعت 3,553 سيارة XTS، حتى أن XTS تفوقت على CT6 التي تم بيع 2,731 سيارة منها فقط في نفس الفترة.

وفي الربع الثالث من عام 2018، تم بيع 4,101 سيارة XTS، مقارنة بـ 2,281 سيارة ATS، و2,376 سيارة CT6، و3,695 سيارة CTS، وبالانتقال إلى اليوم، فعلى الرغم من إيقاف إنتاج السيارة، إلا أن مبيعاتها بالكاد تراجعت إلى 1,149 سيارة من 1,625 في نفس الفترة، وهي أرقام مبيعات مثيرة للإعجاب.

وعلى الرغم من أن XTS لم تثر قلوب محبي الشركة أبدًا، إلا أنها حققت نجاحًا في المبيعات، حيث كانت موجهة لعملاء الشركة التقليديين الذين لم يهتموا بسيارات السيدان الرياضية، مع وجود CT5 الجديدة بديلة عنها.

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