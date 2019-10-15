بعد الاتجاه لمنع ترخيصه.. البرلمان يعين النظر في اختفاء التوتوك واستبداله بالميني فان.. ونواب: يجب اقتصاره على القرى فقط

النواب يطالب باقتصار التوك توك على القرى وتطبيق الـ ميني فان بـ المدن

محلية النواب: سنعيد النظر في مبادرة استبدال التكاتك بسيارات الفان

الداخلية: جاهزون لإصدار التراخيص اللازمة لمبادرة استبدال التوكتوك بالفان





بعد أن كان الاتجاه إلى استبدال التوكتوك بـ الميني فان، خاصة بعد توجيه رئيس الورزاء، طالب عدد من النواب أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاع التوك توك والتصدي لمخاطره، واقترحوا أن يقتصر تواجد التوك توك في القرى ليكون ذلك خط سيره، مع تطبيق مبادرة استبداله بـ سيارات الميني فان في المدن.





جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اليوم الاثنين، لـمتابعـة التوصيات الصـادرة عـن اللجنـة بشأن، مواجهـة ظـاهـرة انتشـار التوك توك بدون ترخيص، ووضع الحلول المناسبة لذلك، بالإضافة إلي المبادرة التي أعلنت الحكومـة عـن تنفيـذها بشـأن اسـتبدال سيارات ميني فان بالتوك توك وتوضيح القواعد والمعايير التي سيتم على أساسها تنفيذ تلك المبادرة.





وقال النائب ممدوح الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية، إن مشكلة التوك التوك تحتاج لتدخل حاسم من الدولة، للتصدي لمشكلاته التي تؤرق المجتمع، مؤكدا أنه يجب على الحكومة توضيح الأسس والمعايير التي سيتم على أساسها تطبيق مباردة استبدال التوك توك بسيارات الميني فان، وكيف سيتم التطبيق على أرض الواقع، مضيفا أن التوك توك وسيلة غير آمنة، وسيارات الميني فان وسيلة آدمية.





فيما طالب النائب بدوى النويشى، وكيل اللجنة، بأن يقصر وجود التوك توك داخل القرى فقط، مع تقنين وضعه وترخيصه، ووضع ضوابط له وتحديد خطوط سيره.





بينما أكد النائب ماجد طوبيا، عضو اللجنة، ضرورة عقد جلسة استماع يحضرها الوزراء المعنيين لشرح وتوضيح جميع الإجراءات المتحذة لتطبيق مبادرة استبدال التوك توك بسيارات الميني فان، ومنهم وزراء التنمية المحلية والصناعة والتجارة والمالية.





بدورها، رأت النائب سلوى أبو الوفا، عضو اللجنة، أن منع التوك توك تماما سيؤدى إلى زيادة نسبة البطالة، لأن عدد كبير من الشباب يعمل على التوك توك وهو مصدر رزقه الوحيد، قائلة: "نريد معرفة المعايير التي يتم على أساسها تطبيق المبادرة، ولا نريد إلغاء التوك توك فى القرى والأرياف لأنها مصدر رزق ناس كثيرة هناك، كما أن مصادرة التوك توك مخالفة للدستور".





من جانبه، طالب النائب على عتمان، بإعداد قاعدة بيانات واضحة ومحددة لعدد مركبات التوك توك والعاملين عليها، متسائلا: "ليه ترخص لمصنع يصنع التوك توك وأنت مش قادر تحل المشكلة الأساسية؟".





وشددت النائبة منى جاب الله، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، على ضرورة أن تقدم الحكومة رؤية واضحة لكيفية مواجهة مشكلة التوك توك وتطبيق مبادرة استبداله بسيارات المينى فان، مشيرة إلى أن أغلب سائقى التوك توك من الأطفال، وهذا خطر، بالإضافة إلى هناك سائقين مسجلين خطر.





في سياق متصل قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن عددا كبيرا من نواب البرلمان بمختلف المحافظات يرون أن تطبيق مبادرة استبدال التوكتوك بالسيارات الفان "في المطلق" غير صائب، خاصة في ظل وجود العديد من الأحياء والقرى بمختلف محافظات مصر لا تستطيع السيارات الفان العمل بها، ومن ثم ستكون هناك حاجة إلى التوكتوك.





وبحسب بيان، الاثنين، اجتمعت لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجني، لمتابعـة التوصـيات الصـادرة عـن اللجنـة بشـأن، مواجهـة ظـاهرة انتشـار التـوك تـوك بدون تـراخيص، ووضـع الحلـول المناسبة لذلك، بالإضافة إلى المبادرة التي أعلنت الحكومـة عـن تنفيـذها بشـأن اسـتبدال سيارات ميني فان بالتوك توك وتوضيح القواعد والمعايير التي سيتم على أساسها تنفيذ تلك المبادرة.





وأكد السجيني، خلال الاجتماع، أن ما تم عرضه من الجهات الحكومية المعنية على أعضاء اللجنة بشأن مبادرة الاستبدال غير مكتمل والبيانات غير دقيقة، ومن ثم يري النواب ضرورة أن تكون هناك آليات واضحة وحوار ونقاش واسع بين جهات الحكومة المعنية من أجل الوصول لرؤي تتوافق مع الهدف الأسمي للمواطن والحكومة علي حد سواء وأيضا النواب، مؤكدا علي أن الجميع يتفق علي مبدأ المبادرة ولكن التفاصيل بها حديث كثير يتطلب أن يتم وضعه في الاعتبار.





ولفت إلى أنه سيتفق مع النواب لإصدار توصية متعلقة بعمل ورشة عمل للجهات الحكومة المعنية بهذا الملف من أجل الوصول لآليات واضحة لتنفيذها، مع أن يتم الوضع في الاعتبار أن تطبيقها فى المطلق لن يكون في محله، خاصة في ظل وجود بعض القري والأحياء التى قد لا تعمل بها السيارات الفان، مؤكدا علي أن تطبيق هذه المبادرة في حاجة لسقف زمني لأنه بدون ستكون التطبيق ليس بالصورة المطلوبة.





من جانبه انتقد النائب محمد الحسينى، عضو مجلس النواب، المبادرة وعدم وضوح آليات تطبيقها علي أرض الواقع، مؤكدا علي أنه حتى الآن يري أن المبادرة وهمية وفي إطار حلم الحكومة، ولا توجد لها آليات واضحة للتطبيق ، مشددا علي أن طرح مثل هذه المبادرات بدون آليات واضحة للتطبيق يزيد الأمر سوء وتعقيد وليس حلول، وهو أمر غير مقبول من الحكومة.





وقال اللواء ألبير إدوارد زكي مدير الإدارة العامة لنظم معلومات المرور، بوزارة الداخلية، أن الوزارة علي استعداد كامل لإصدار التراخيص اللازمة لتطبيق مبادرة الحكومة بشأن استبدال التوكتوك بالسيارات الفان، والتى تم التوافق عليها مؤخرًا باجتماع رئيس الوزراء مصطفي مدبولي، مع وزراء التنمية المحلية والمالية والصناعة والداخلية.





وأكد ممثل وزارة الداخلية، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية، أن الوزارة مستعدة لتنفيذ وإصدار التراخيص اللازمة لتطبيق هذه المبادرة، مناشدا وزارة التنمية المحلية العمل علي توفير المواقف اللازمة علي مستوي محافظات مصر بشأن السيارات الفان حتى تكون معتمدة بشكل رسمي قائلا:" وزارة الداخلية علي جاهزية كاملة لإصدار التراخيص اللازمة لمبادة الحكومة بشأن استبدال التوكتوك بالسيارات الفان".



