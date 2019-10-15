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توك شو

منشق عن قناة الجزيرة يكشف معلومات عن أكبر مركز سوشيال ميديا في قطر يستهدف تدمير المنطقة

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 12:03 ص
محمد صفوت العائد
محمد صفوت العائد من قطر
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توك شو
قال محمد صفوت أحد العاملين العائدين من قناة الجزيرة القطرية، إن شخصا عرض عليه العمل في موقع رياضي جديد وذلك بعد إنهاء عمله من القناة.

وأضاف محمد صفوت خلال حواره لبرنامج " 90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، أنه بعد الموافقة على العرض توجه إلى الموقع ولكنه فوجئ بأنه موقع بجانب قناة الجزيرة يشبه المواقع الاستخبارية ويلعب دورًا في تخريب الدول العربية، لافتًا إلى منعه من اصطحاب هاتفه.

وأشار محمد صفوت إلى أنه اكتشف أن هذا المكان لم يكن موقعًا رياضيًا، ولكن يعتبر أكبر مركز سوشيال ميديا في العالم، لافتًا إلى أن المركز تم تأسيسه على الطريقة الأمريكية، ومقسم إلى أجزاء كل جزء موضوع عليه علم دولة، ومهمة العاملين به هو إدارة الحرب الإلكترونية.

وأوضح محمد صفوت أن مدير المركز اسمه الأول "حمدة"، جلس معي وحاول إغرائي بالمال، وعرض علي أن يضاعف راتبي مقابل أن نشر محتوى ساخر ضد الدولة.
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