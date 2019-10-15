الصحة تكشف أعمال التطوير بمستشفى الإسماعيلية العام وموعد الانتهاء منها.. فيديو

قال سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إن هناك مرحلة تطوير في مستشفى الاسماعيلية العام منذ عامين وأن هذه المستشفى في بدايتها كأن بها 319 سرير، لافتا إلى أنه مع بداية التطوير لم يتوقف العمل في المستشفى ولكن تم تقليل عدد الآسرة إلى 119 سرير، ومن 13 غرفة عمليات الي 5 غرف فقط.



وأضاف سعيد السقعان، خلال لقاء خاص ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" أنه تم الاستمرار في تقديم الخدمة بنفس المستوى قبل مرحلة التطوير لأنه ليس من الممكن الاستغناء عن مستشفي الاسماعيلية العام وأنه تم فتح خدمات بوقت عملية التطوير.



وأوضح وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أنه أثناء عملية التطوير بدء افتتاح وتشغيل قسطرة القلب وجهاز تفتيت الحصوات ولم يكن من المتاح الاستغناء عن أسرة الرعايات بالكامل من عنايات وحضانات استمرت كما هي بنفس الأداء والكفاءة أثناء عملية التطوير.



وتابع سعيد السقعان، أنه تم إدخال مستشفى جراحات الكلى والكلى الصناعي في مستشفى الاسماعيلية العام، إلى جانب أنه سيكون بها مركز متخصص للفحوصات الطبية كامل يخدم محافظة الاسماعيلية بالكامل، لافتا إلى أنه يتم الانتهاء من اعمال التطوير في فترة تتراوح من 6 إلى 8 أشهر.

