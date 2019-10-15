مؤسس المجموعة 73 مؤرخين: معركة المنصورة الجوية شهدت ملحمة وطنية عالية..فيديو

أكد أحمد زايد، مؤسس المجموعة 73 مؤرخين، إنه تم تأريخ معركة المنصورة الجوية والتي اندلعت بين الطائرات الإسرائيلية والمصرية حينما أرادت طائرات العدو ضرب مطارات عسكرية في دلتا مصر في 14 أكتوبر 1973، وتم الجلوس مع أبطال المعركة لمعرفة الكواليس وتأريخها بشكل حقيقي بدون أي مبالغات.



وأضاف مؤسس المجموعة 73 مؤرخين خلال حواره في برنامج "رأي عام"، عبر فضائية ten ، أن هذه المعركة الجوية شهدت ملحمة وطنية عالية جدا، حيث إن الأهالي وطلبة المدارس دخلوا إلى المنطقة العسكرية وعملوا مع سرية الهندسة في المطارات المدنية لإعادة بناء ما تم هدمه في المطارات.



وتابع مؤسس المجموعة 73 مؤرخين أن المراجع الإسرائيلية استندت إلى مقال لكاتب نمساوي عن معركة المنصورة ، والذي أكد أن معركة المنصورة لم تحدث وأنها أكذوبة مصرية، ولكن تم الرد عليه من قبل مؤرخ بريطانيا والذي ذكر أن الواقعة حدثت بالفعل.



وتابع :" المعركة دي كانت مسألة حياة أو موت بالنسبة للمصريين".