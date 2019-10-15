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رياضة

بالأسماء.. 17 ناديًا بكفر الشيخ يقاطعون مسابقة كأس مصر

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 12:18 ص
17 ناديًا بكفر الشيخ
17 ناديًا بكفر الشيخ يقاطعون مسابقة كأس مصر
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محمود زيدان
قرر 17 ناديًا بمحافظة كفر الشيخ، أمس الاثنين، خلال اجتماعهم الطارئ، مقاطعة مسابقة كأس مصر، نظرًا للقرارات التعسفية التي اتخذتها اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، من تعديل لوائح وتعديل شكل المسابقة. 

وأكدت الأندية المقاطعة، خلال بيانها، أن سوف تقاطع مسابقة كأس مصر اعتراضًا منهم على لائحة المسابقة، بالنسبة للشروط السابقة لكأس مصر والمعمول بها من الموسم السابق.

الأندية المقاطعة لمسابقة كأس مصر هي، أندية كفر الشيخ الرياضي، والمركزية، الحامول، وبلطيم، قلين، شباس الشهداء، الزعفران، سيدي غازي، الحنفي، سيدي سالم، مطوبس، المقصبة، بيلا، سنهور المدينة، دسوق، الربع، سخا الرياضي.
بالأسماء.. 17 ناديًا بكفر الشيخ يقاطعون مسابقة كأس مصر
بالأسماء.. 17 ناديًا بكفر الشيخ يقاطعون مسابقة كأس مصر
بالأسماء.. 17 ناديًا بكفر الشيخ يقاطعون مسابقة كأس مصر
بالأسماء.. 17 ناديًا بكفر الشيخ يقاطعون مسابقة كأس مصر
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