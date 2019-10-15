بالأسماء.. 17 ناديًا بكفر الشيخ يقاطعون مسابقة كأس مصر

قرر 17 ناديًا بمحافظة كفر الشيخ، أمس الاثنين، خلال اجتماعهم الطارئ، مقاطعة مسابقة كأس مصر، نظرًا للقرارات التعسفية التي اتخذتها اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، من تعديل لوائح وتعديل شكل المسابقة.





وأكدت الأندية المقاطعة، خلال بيانها، أن سوف تقاطع مسابقة كأس مصر اعتراضًا منهم على لائحة المسابقة، بالنسبة للشروط السابقة لكأس مصر والمعمول بها من الموسم السابق.



