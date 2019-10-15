تعرف على سبب انضمام رئيس أودي في أمريكا إلى جينيسيس

مارك ديل روسو هو الرئيس السابق لاودي في أمريكا قبل استقالته المفاجئة في مايو والإعلان عن انضمامه إلى جينيسيس الآن، ليكون المدير التنفيذي لذراع العلامة الفاخرة في أمريكا بداية من أكتوبر 21.



جينيسيس هي أجدد علامة سيارات فاخرة في السوق حاليًا بمبيعات محدودة مقارنة بمنافسيها، ولكن هذه المبيعات تشهد نموًا ممتازًا مع ارتفاعها في أمريكا بـ 67% إلى 14909 سيارة في التسعة أشهر الأولى من العام، ومن المتوقع ارتفاع هذه الأرقام بقوة عند إطلاق موديلات الـ SUV الجديدة التي تعمل عليها الشركة.



وبالعودة لمارك ديل روسو، فله تاريخ طويل في صناعة السيارات، حيث شغل منصب رئيس بنتلي كذلك لقارتي أمريكا الشمالية والجنوبية، كما أن أودي حققت سبعة أعوام من النمو غير المسبوق تحت إشرافه، كما عمل لدى تويوتا لسبعة أعوام كذلك.