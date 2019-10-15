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حوادث

الجنايات تنطق بالحكم في إعادة محاكمة متهم بأحداث عنف العجوزة اليوم

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 03:10 ص
محكمة
محكمة
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أحمد مهدي
تنطق اليوم الدائرة 5 إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بحكمها فى إعادة محاكمة المتهم معتز أحمد محمد، بأحداث عنف العجوزة، علي الحكم الصادر ضده غيابيًا.

يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي وأحمد محمد عبد الحكم، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

كانت المحكمة قضت في وقت سابق بالسجن المشدد 5 سنوات على المتهمين، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، لاتهامه بأحداث العنف التي وقعت بمنطقة العجوزة نهاية عام 2014.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، ومقاومة السلطات، والتظاهر والتجمهر بدون تصريح.
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