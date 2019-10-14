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توك شو

عائد من الجزيرة يكشف الوجه القبيح لـ علاء صادق وأهدافه الخبيثة لتأجيج الفتنة

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 11:52 م
علاء صادق
علاء صادق
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قسم التوك شو
قال الإعلامي محمد صفوت أحد العاملين العائدين من قناة الجزيرة القطرية، إن علاء صادق ومعلق آخر يدعى أحمد يعملان على إثارة الفتنة الكروية في مصر بتمويلات قطرية عبر استخدام السوشيال ميديا.

وأضاف محمد صفوت خلال حواره لبرنامج " 90 دقيقة" المُذاع على قناة المحور، أن المحلل علاء صادق يردد أنه لا علاقة له بالجوانب السياسية وعمله رياضي فقط، لكن الحقيقة عكس ذلك.

وأشار محمد صفوت إلى أن علاء صادق، يعمل على استفزاز جماهير الأهلي والزمالك بشكل غريب لمحاولة إشعال الفتن في الرياضة المصرية، ويتم عملها وفق مخطط واضح ومقصود.
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