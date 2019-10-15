شاهد سيارة امبراطور اليابان الجديدة ذات المواصفات الخاصة.. صور

تجرى الاستعدادات في طوكيو لحفل يقام في القصر الإمبراطوري في الثاني والعشرين من أكتوبر الجاري، للاحتفال بتنصيب إمبراطور اليابان الجديد ناروهيتو.



بعد حفل التنصيب، يستقل الإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو سيارة مكشوفة على طول طريق الموكب الذي يبدأ من القصر الإمبراطوري وينتهي في "أكاساكا إستيت"، مقر إقامتهما الحالي.



وقد تم الانتهاء من تجهيز السيارة التي ستقل الإمبراطور وزوجته، وهي نسخة خاصة من سيارة "تويوتا سنتشري"، تم كشف النقاب عن صور لها في 18 سبتمبر.



وقد تم رفع المقعد الخلفي 4 سنتيمترات لمنح المشاهدين على طول الطريق رؤية أفضل للإمبراطور، الذي خلف والده على العرش في الأول من مايو 2019، وزوجته.



وبعد ظهورها لأول مرة في أكتوبر، سيتم عرض السيارة الجديدة في دور الضيافة الحكومية في كل من طوكيو وكيوتو، ومن المتوقع أن تستخدم في العديد من المناسبات الدبلوماسية.



وتتميز سيارة الإمبراطور الجديدة بأن سقفها قابل للطي، وستحمل شعار "الأقحوان" الإمبراطوري على هيكلها، كما ستزدان بشعار آخر على مقودها ومقدمتها، هو طائر العنقاء أو الفينيكس الأسطوري.