واجب الضيافة.. تعرف على أطباق مأدبة الملك سلمان للرئيس الروسي

أقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مأدبة غداء تكريمًا لرئيس روسيا الاتحادية، الذي بدأ زيارته الرسمية للرياض صباح اليوم.



وكشف الصحفي الروسي ماكسيم تشيخوف في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" عن الأطباق المتنوعة التي تضمنتها المأدبة، إذ شملت قائمة الطعام طبق سمك السلمون مع نبات الهليون، كما تضمنت القائمة صدور الدجاج المشوي بالزعفران والليمون.



وتضمنت المأدبة كذلك طبق لحم الضأن، أما الحلويات فشملت موس الشوكولاتة بالمانجو.



وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، استقبل في قصر اليمامة بالرياض اليوم، الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، كما كان في استقباله، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.



