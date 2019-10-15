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توك شو

اختراق هاتف مرتضى منصور من قناة الجزيرة القطرية.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 03:24 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
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توك شو
قال محمد صفوت العائد من قناة الجزيرة القطرية، إنه تم إقالة أحد أساطير نادي الزمالك من قناة "بي إن سبورت" لأنهم يتعمدون إقالة المصريين.

وأضاف محمد صفوت خلال حواره لبرنامج "90 دقيقة" المُذاع على "المحور"، إلى أنه تم اختراق هاتف المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أمامه أثناء تواجده في المركز التكنولوجي للسوشيال ميديا التابع لقناة الجزيرة من خلال بعض الخبراء في المركز، لافتًا إلى أن مدير المركز تعمد أن يريه عملية الإختراق ليعطيه رسالة بأنه قادر على اختراق أي شيء داخل مصر.

وأكد محمد صفوت أن قيادات شبكة الجزيرة القطرية اشترطت على العاملين في القناة عرض جميع الأخبار السلبية عن الرياضة المصرية في مقدمة نشرات البرامج.
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