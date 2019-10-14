طه إسماعيل ينتقد أداء محمد النني مع منتخب مصر.. لهذا السبب

انتقد طه إسماعيل نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، محمد النني لاعب منتخب مصر الأول لكرة القدم لعدم تطوير أدائه خلال السنوات الأخيرة، وأنه لم يكن مفيدًا بشكل مرضٍ في صفوف الفراعنة.





وأوضح طه إسماعيل، خلال تصريحات تلفزيونية لقناة "on sport"، محمد النني أداؤه لم يتطور بشكل كبير السنوات الماضية مع منتخب مصر، ويتمنى من حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر العمل على تطويره.





حقق منتخب مصر فوزا سهلا على منتخب بتسوانا، بهدف نظيف فى المباراة الودية التي جرت بينهما اليوم باستاد برج العرب، ضمن برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، وجاء الهدف بتوقيع حمدى فتحى فى الدقيقة 74 من عمر المباراة.





وسجل حسام البدرى المدير الفنى الجديد فوزه الأول مع الفراعنة بعد تعيينه مديرا فنيا خلفا للمكسيكى خافير أجيرى الذى تمت إقالته بعد أمم إفريقيا 2019.