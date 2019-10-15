أولياء أمور مدرسة في بورسعيد: نناشد حي الضواحي بإزالة أكوام القمامة

استغاث أولياء أمور مدرسة سان جورج بحي الضواحي بمحافظة بورسعيد من القمامة التي تحيط بالمدرسة من الخارج والتي تشوه مظهر الشارع المطل على المدرسة وذلك أثناء دخول الطلاب وخروجهم.



ورصدت عدسة " صدى البلد" مشهد تلال القمامة التي تتواجد خارج مدرسة سان جورج والتي تقبع في منطقة سكنية ، وتحلل بعض القمامة أيضا هناك ، بالرغم من جمال معمار وبناء المدرسة والتي تقع علي مساحة شاسعة.



وقال أولياء أمور المدرسة " نحن نناشد المسئولين في حي الضواحي ببورسعيد ضرورة التدخل وإزالة القمامة من أمام المدرسة في أسرع وقت ، والذي لا يتناسب مطلقا مع غرس أهمية النظافة والنظام في نفوس الطلاب في ذلك السن".



وتابعوا " " مدرسة سان جورج تغرس في نفوس الطلاب حب النظافة والاهتمام بالبيئة المحيطة وتجميلها دوما ، وجعل كل شئ محيط بهم منظما ، وهذا ما يحدث فعليا داخل أسوار المدرسة من نظام وقواعد يتم تدريب الطلاب عليها ، ولكن خارج أسوار المدرسة توجد أكوام من القمامة التي تهدم كل ما يتعلمه الطلاب من قواعد ومحبه للنظافة ".



وأردف أولياء أمور المدرسة قائلين" نتمني من رئيس حي الضواحي أن يتم إرسال المعدات ويتم إزالة وتطهير المنطقة المواجهة لمدرسة سان جورج ، وذلك حتي لا يتم إصابة الطلاب بالأمراض أثناء دخولهم وخروجهم من المدرسة علي الأمد البعيد، والأهم استكمال رسالة المدرسة عمليا أمام أعين الطلاب داخلها وخارجها بأهمية النظافة وتجميل ما يحيط بهم.