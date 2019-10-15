Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

أولياء أمور مدرسة في بورسعيد: نناشد حي الضواحي بإزالة أكوام القمامة

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 08:23 ص
أولياء أمور مدرسة
أولياء أمور مدرسة في بورسعيد: نناشد حي الضواحي بإزالة أكوام
Advertisements
محمد الغزاوى
استغاث أولياء أمور مدرسة سان جورج بحي الضواحي بمحافظة بورسعيد من القمامة التي تحيط بالمدرسة من الخارج والتي تشوه مظهر الشارع المطل على المدرسة وذلك أثناء دخول الطلاب وخروجهم.

ورصدت عدسة " صدى البلد" مشهد تلال القمامة التي تتواجد خارج مدرسة سان جورج والتي تقبع في منطقة سكنية ، وتحلل بعض القمامة أيضا هناك ، بالرغم من جمال معمار وبناء المدرسة والتي تقع علي مساحة شاسعة.

وقال أولياء أمور المدرسة " نحن نناشد المسئولين في حي الضواحي ببورسعيد ضرورة التدخل وإزالة القمامة من أمام المدرسة في أسرع وقت ، والذي لا يتناسب مطلقا مع غرس أهمية النظافة والنظام في نفوس الطلاب في ذلك السن".

وتابعوا " " مدرسة سان جورج تغرس في نفوس الطلاب حب النظافة والاهتمام بالبيئة المحيطة وتجميلها دوما ، وجعل كل شئ محيط بهم منظما ، وهذا ما يحدث فعليا داخل أسوار المدرسة من نظام وقواعد يتم تدريب الطلاب عليها ، ولكن خارج أسوار المدرسة توجد أكوام من القمامة التي تهدم كل ما يتعلمه الطلاب من قواعد ومحبه للنظافة ".

وأردف أولياء أمور المدرسة قائلين" نتمني من رئيس حي الضواحي أن يتم إرسال المعدات ويتم إزالة وتطهير المنطقة المواجهة لمدرسة سان جورج ، وذلك حتي لا يتم إصابة الطلاب بالأمراض أثناء دخولهم وخروجهم من المدرسة علي الأمد البعيد، والأهم استكمال رسالة المدرسة عمليا أمام أعين الطلاب داخلها وخارجها بأهمية النظافة وتجميل ما يحيط بهم.
أولياء أمور مدرسة في بورسعيد: نناشد حي الضواحي بإزالة أكوام القمامة
أولياء أمور مدرسة في بورسعيد: نناشد حي الضواحي بإزالة أكوام القمامة
أولياء أمور مدرسة في بورسعيد: نناشد حي الضواحي بإزالة أكوام القمامة
أولياء أمور مدرسة في بورسعيد: نناشد حي الضواحي بإزالة أكوام القمامة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب التأخير.. مديرة مدرسة تطرد الطلاب وأولياء أمورهم

شجرة باسم كل طالب.. مبادرة لتجميل محيط المدارس في بنها

ترشيحاتنا

خطاب تاريخي.. نائب كردي يفضح أردوغان.. وإخوان تركيا يحلون دمه على الهواء.. فيديو

احتفال مستفز لمنتخب تركيا.. وسياسي فرنسي: هؤلاء جنود العدو

مفاجأة مدوية.. تركي آل شيخ يسحب قضاياه ضد الأهلي.. ورسالة خاصة منه

تعليق ناري من نبيل الحلفاوي على انضمام عبد الله جمعة لـ منتخب مصر

كيفية الذكر بعد الصلاة .. تعرف عليها من الإفتاء

شريف عبد الفضيل يوجه رسالة لمسؤولي الأهلي بشأن صالح جمعة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. إطلالات النجمات بحفل صناع الترفيه في الرياض.. دينا الشربينى الأجرأ

بـ فستان بيبي بلو.. كيت ميدلتون بإطلالة مثالية في باكستان

أيهما أجمل؟.. نانسي عجرم تتألق بفساتين من تصميم إيلى صعب.. صور