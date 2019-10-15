اخبار البرلمان| تنسيقية الأحزاب تنظم الصالون السياسي الثاني.. والنواب يعيد النظر في اختفاء التوكتوك





5 حالات لإسقاط الضريبة..تعرف عليها



يستعد مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالى لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحدة.





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قال النائب سمير البطيخى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان إن لجنة الصناعة من المقرر أن تعقد اجتماعاتها أيام 20 أكتوبر و21 أكتوبر و22 أكتوبر لمناقشة كل مايتعلق بمشاكل المصانع.





أقر مجلس النواب فى عام 2016، قانون الخدمة المدنية الجديد الذى يبلغ عدد مواده 76 مادة إضافة إلى مواد الإصدار، وتم تفعيل القانون بشكل رسمي بعد إقراره من جانب الرئيس وصدور اللائحة التنفيذية له.يستعد مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالى لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحدة.قال النائب سمير البطيخى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان إن لجنة الصناعة من المقرر أن تعقد اجتماعاتها أيام 20 أكتوبر و21 أكتوبر و22 أكتوبر لمناقشة كل مايتعلق بمشاكل المصانع.

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار المهمة على مدار يوم الإثنين 12 أكتوبر، تختص بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نستعرضها فيما يلي:قال أحمد صبرى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن مستقبل وطن، إن وجود خلل فى فهم الديمقراطية يعنى حدوث مشكلة عند تطبيقها، لافتا إلى هناك عناصر تحقيق ديموقراطية الدولة والأحزاب والمجتمع.كشف النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، عن أسباب تأخر صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات حتى الآن.تقدم النائب رضا البلتاجى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي فــى شــأن إظهار الحقائق حول وجود ميكروبات بأسماك البلطجي.قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن عددا كبيرا من نواب البرلمان بمختلف المحافظات يرون أن تطبيق مبادرة استبدال التوكتوك بالسيارات الفان "في المطلق" غير صائب، خاصة في ظل وجود العديد من الأحياء والقرى بمختلف محافظات مصر لا تستطيع السيارات الفان العمل بها، ومن ثم ستكون هناك حاجة إلى التوكتوك.قال وزير الإسكان، اليوم الاثنين، إنه سيطلب من الهيئة القومية والشركة القابضة لمياه الشرب عمل شرطة للمياه لمواجهة سرقة مياه الشرب.فجر مسؤول حكومي مفاجأة أثارت انتباه حشد النواب الحاضرين للجنة الخطة والموازنة في البرلمان، حيث كشف عن أن 80 %من الفواتير التي تقدم لمصلحة الجمارك "مضروبة" وغير حقيقية، فيما يخص قطاع الاتصالات.