متحدث باسم العشائر العربية: دخول 700 داعشي من سوريا إلى العراق

كشف المتحدث باسم العشائر العربية في العراق، مزاحم الحويت، عن دخول نحو 700 فرد من عوائل مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي للبلاد خلال اليومين الماضيين، هربا من العملية التي تقودها تركيا في سوريا.



وقال الحويت ـ في مقابلة مع قناة "روسيا اليوم" الفضائية بثت مساء الإثنين : "بعد انطلاق العمليات التي نفذتها القوات التركية على مناطق عين عيسى ورأس العين وتل أبيض، هناك الكثير من عناصر داعش هربوا من السجون بسبب عمليات القصف على تلك المناطق".



وأضاف أن "العمليات العسكرية سببت خوفًا ورعبًا وسط أهالي المناطق، وهناك الكثير من الدواعش هربوا مع عوائلهم إلى داخل الأراضي العراقية عبر مناطق ربيعة والمناطق المحاذية لقضاء البعاج عبر الشريط الحدودي مع سوريا".



وأشار إلى أن "هناك الكثير من العمليات قامت بها هذه المجموعات وتصادمت مع القوات العراقية ووصلت إلى مناطق زمار وربيعة وحدود قضاء سنجار والحضر وكركوك ونينوى وصلاح الدين وديالى".



وتابع الحويت : "حذرنا في وقت سابق، من هذه العمليات التي تقودها تركيا أو قوات سوريا الديمقراطية، وأصبح تنظيم داعش أقوى، وسيعيد تنظيم صفوفه".