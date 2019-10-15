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سيارات

أسعار شيفروليه كروز المستعملة فى سوق السيارات.. تفاصيل بالفيديو

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 08:27 ص
صدى البلد
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كريم عاطف
يشهد سوق السيارات المستعملة في مصر حالة انتعاش كبيرة، بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة في مصر.

ونستعرض في السطور التالية السيارة شيفروليه كروز موديل 2010 المستعملة في سوق السيارات المستعملة في مصر.

جذبت السيارة شيفروليه كروز موديل 2010، أنظار المارة في سوق الجمعة للسيارات المستعملة في مدينة نصر، وخصص التجار مكانًا فريدًا في السوق لعرضها.

تنوعت أسعار السيارات وفقًا لحالتها وسنة الصنع، ولم تتأثر الأسعار بشكل كبير بعد اتفاقية إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية، إلا بنسب طفيفة في سوق المستعمل.

ويتراوح سعر السيارة شيفروليه كروز موديل 2010 والقريبة منها ما بين 140 ألفا إلى 150 ألف جنيه على حسب سنة الصنع وحالة السيارة.

ويرصد "صدى البلد" من خلال الفيديو المرفق اسعار السيارة شيفروليه كروز موديل 2010 في سوق السيارات المصرية.
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