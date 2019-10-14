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حوادث

أمن الجيزة يضبط سيارة بداخلها 5 آلاف قرص مخدر في إمبابة

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 11:50 م
مديرية أمن الجيزة
مديرية أمن الجيزة
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ندي حمودة - أحمد مهدي
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، في ضبط عاطل بحوزته 5 آلاف قرص مخدر.

وردت معلومات أكدتها التحريات لـ لإدارة العامة لمباحث الجيزة، بإشراف اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، تفيد بقيام عاطل بالاتجار في الأقراص المخدرة بدائرة قسم إمبابة وعلى الفور شكل اللواء عاصم أبوالخير نائب مدير مباحث الجيزة فريق بحث لضبط المتهم.

ونجحت فرق المباحث بإشراف العميد عمرو طلعت رئيس مباحث شمال الجيزة، و برئاسة المقدم محمد ربيع رئيس مباحث إمبابة في ضبط المتهم داخل اثناء قيادته سيارته وبداخلها 5 آلاف قرص مخدر.

تحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.
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