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شاهد.. إطلالات النجمات بحفل صناع الترفيه في الرياض.. دينا الشربينى الأجرأ

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 07:31 ص
إطلالات النجمات بحفل
إطلالات النجمات بحفل صناع الترفيه في الرياض
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هاجر هانئ
توافد مساء أمس الأول الأحد ، مجموعة كبيرة من النجوم والنجمات لمشاركتهم فى حفل توزيع جوائز تصنيع الترفيه الذي تقيمه السعودية خلال موسم الرياض.

تألقت خلال الحدث بعض النجمات بإطلالات راقية وجذابة مزجت بين الأناقة والاحتشام الذى يتناسب مع المكان، وكان أبرزهن الفنانة القديرة رجاء الجداوى ويسرا والمذيعة بوسي شلبى وأحلام وأصالة وغيرهن من النجمات.

وتنوعت إطلالات الفنانات فى حفل توزيع جوائز تصنيع الترفيه، بين الفساتين التى اتسمت بالأقمشة الفخمة وبين التصميمات الكلاسيك التى منحتهن إطلالة مميزة.

فيما أثارت الفنانة دينا الشربينى جدلا واسعا بسبب الملابس التى ظهرت بها خلال هذا الحفل، وارتدت فستانا أسود قصير أعلى الركبة، وتميز التصميم بصيحة الكم الواحد، ما أعتبره البعض جريئا وغير مناسب للظهور بهذه الملابس فى المملكة العربية السعودية.
شاهد.. إطلالات النجمات بحفل صناع الترفيه في الرياض.. دينا الشربينى الأجرأ
شاهد.. إطلالات النجمات بحفل صناع الترفيه في الرياض.. دينا الشربينى الأجرأ
شاهد.. إطلالات النجمات بحفل صناع الترفيه في الرياض.. دينا الشربينى الأجرأ
شاهد.. إطلالات النجمات بحفل صناع الترفيه في الرياض.. دينا الشربينى الأجرأ
شاهد.. إطلالات النجمات بحفل صناع الترفيه في الرياض.. دينا الشربينى الأجرأ
شاهد.. إطلالات النجمات بحفل صناع الترفيه في الرياض.. دينا الشربينى الأجرأ
شاهد.. إطلالات النجمات بحفل صناع الترفيه في الرياض.. دينا الشربينى الأجرأ
شاهد.. إطلالات النجمات بحفل صناع الترفيه في الرياض.. دينا الشربينى الأجرأ
شاهد.. إطلالات النجمات بحفل صناع الترفيه في الرياض.. دينا الشربينى الأجرأ
شاهد.. إطلالات النجمات بحفل صناع الترفيه في الرياض.. دينا الشربينى الأجرأ
شاهد.. إطلالات النجمات بحفل صناع الترفيه في الرياض.. دينا الشربينى الأجرأ
شاهد.. إطلالات النجمات بحفل صناع الترفيه في الرياض.. دينا الشربينى الأجرأ
شاهد.. إطلالات النجمات بحفل صناع الترفيه في الرياض.. دينا الشربينى الأجرأ
شاهد.. إطلالات النجمات بحفل صناع الترفيه في الرياض.. دينا الشربينى الأجرأ
شاهد.. إطلالات النجمات بحفل صناع الترفيه في الرياض.. دينا الشربينى الأجرأ
شاهد.. إطلالات النجمات بحفل صناع الترفيه في الرياض.. دينا الشربينى الأجرأ
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