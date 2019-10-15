شاهد.. إطلالات النجمات بحفل صناع الترفيه في الرياض.. دينا الشربينى الأجرأ

توافد مساء أمس الأول الأحد ، مجموعة كبيرة من النجوم والنجمات لمشاركتهم فى حفل توزيع جوائز تصنيع الترفيه الذي تقيمه السعودية خلال موسم الرياض.





تألقت خلال الحدث بعض النجمات بإطلالات راقية وجذابة مزجت بين الأناقة والاحتشام الذى يتناسب مع المكان، وكان أبرزهن الفنانة القديرة رجاء الجداوى ويسرا والمذيعة بوسي شلبى وأحلام وأصالة وغيرهن من النجمات.





وتنوعت إطلالات الفنانات فى حفل توزيع جوائز تصنيع الترفيه، بين الفساتين التى اتسمت بالأقمشة الفخمة وبين التصميمات الكلاسيك التى منحتهن إطلالة مميزة.



