فيديو صادم لتعذيب قرود وكلاب داخل مختبر للسموم .. تفاصيل مروعة

كشفت لقطات مروعة من داخل مختبر للسموم بالمانية لـ مجموعة من القردة مكبلين بأدوات معدنية ، في حين تظهر عدد من الكلاب والقطط تنزف حتى الموت، وذلك بحسب ما زعمه نشطاء حقوق الحيوان.



وأوضحت المنظمة الناشطة الحيوانية الألمانية سوكو تيرشوتس بالتعاون مع شركة كرويلتي فري إنترناشونال إن إساءة الحيوانات المزعومة وقعت في مختبر علم الأدوية والسموم التابع لـ LPT في مينينبوتل ، في ضواحي هامبورج.



توضيح الصور قرود مربوطة بأقواس معدنية في صفوف على الحائط ، بينما يضع الآخرون رؤوسهم مقيدة ويظهرون في محاولة يائسة للهروب ، بينما يبدو أن كلاب الصيد تنزف بغزارة نتيجة التجارب التي تعرضوا لها.



وحصل ناشط سري على وظيفة في منشأة الأبحاث من ديسمبر 2018 إلى مارس 2019 ، وقال إنه شهد اختبارات على كلاب الصيد و القرود والقطط والأرانب ، التي أجريت لشركات في جميع أنحاء العالم.



وقال الناشط السري إن الحيوانات كانت تعيش في ظروف مروعة.



