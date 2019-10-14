جمارك الدخيلة تضبط محاولة تلاعب في المستندات للتهرب من الرسوم

تمكنت الإدارة العامة للحركة بجمارك الدخيلة بالتعاون مع الإدارة العامة للوارد من ضبط محاولة تلاعب في المستندات، وذلك للتهرب من الرسوم الجمركية.



وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح اليوم، إنه تم الاشتباه في حاوية واردة من بولندا بها أغذية متنوعة طبقا للمستندات، وبالمعاينة الفعلية تبين أن البضائع مناشئ متعددة منها الاتحاد الأوروبي وكولومبيا والبرازيل، كما تبين وجود 1730 كرتونة شيكولاتة وبسكويت بالزيادة عن الكمية الموجودة بالمستندات.



وأضاف أن قيمة التعويضات الجمركية المستحقة بلغت 779ر446 ألف جنيه، لافتا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية .

