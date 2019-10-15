مؤرخ عسكري: معركة المنصورة الأطول في العصر الحديث.. فيديو

أكد عبده مباشر، المؤرخ العسكري، إن حرب أكتوبر 1973 تُعد أيام مجيدة في تاريخ مصر ولها مذاق خاص، وإن مصر دخلت في صراع مع إسرائيل 1948 كانت تجربة خاسرة وسلبية، وفي عام 1956 عاشت مرة أخرى تجربة سلبية، وفي 1967 عاشت تجربة انكسارية.



وأضاف المؤرخ العسكري خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام عبر فضائية ten "، أن حرب اكتوبر تعد أول معركة هجومية من مصر وتم التخطيط للحرب جيدًا، والاستفادة من الدروس السابقة في فترة الحرب مع إسرائيل.



وتابع المؤرخ العسكري أن معركة المنصورة الجوية تصنف أنها أطول معركة جوية في العصر الحديث، واشترك فيها عدد من الطائرات المصرية لصد هجوم من تشكيلات الطيران الإسرائيلي كانت تحاول دخول المجال الجوي المصري لقصف المطارات المصرية في الساحل الشمالي والدلتا.



وأشار المؤزخ العسكري أن العدو تصور أن مصر منشغلة بتطوير المطارات، فحاولت استغلال الفرصة ومهاجمة المطارات المصرية في الدلتا ولكنها فشلت.