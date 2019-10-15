فوز طلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة في مسابقة دولية لأجهزة الاستشعار البيولوجية

حصل فريق من طلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة على المركز الثاني في فئة جائزة الأداء التحليليAnalytical Performance Award في مسابقة SensUs 2019 لأجهزة الاستشعار البيولوجية والتي أقيمت مؤخرًا في جامعة آيندهوفن للتكنولوجيا بهولندا.



يشارك في مسابقة SensUs السنوية طلاب من تخصصات متعددة بهدف تطوير أجهزة استشعار بيولوجية طبية لقياس علامات الأمراض أو الأدوية العلاجية في دم المريض. يعد فريق الجامعة هو الفريق الوحيد من مصر والشرق الأوسط وأفريقيا الذي تم اختياره للمشاركة في المسابقة والمنافسة مع 15 جامعة من أفضل الجامعات التكنولوجية حول العالم. يتم تقديم جائزتين في كل فئة من فئات الجوائز الأربع كما يلي: الإبداع، والأداء التحليلي، وإمكانات تسويق الجهاز المبتكَر، وإلهام الجمهور.



وقد تألف فريق الجامعة من طلاب بدراسات البكالوريوس وهم: ليلى الفقي، وعمر الصياد، وعمر خشالة، ودانية عبد الدايم، وغادة عدلي من قسم الكيمياء؛ وآسر حنجل من قسم هندسة الكمبيوتر؛ وحبيبة طارق وكريم رفيق من قسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات؛ ومهاب عمرو ونمير الخولي من قسم الهندسة الميكانيكية.



وقد واجه المشاركون هذا العام تحديًا في تحديد مستويات الدواء أداليموماب (هيوميرا) أوAdalimumab (Humira) ، وهو جسم مضاد قوي يوصف سريريًا لعلاج أمراض المناعة الذاتية، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي. قدم كل فريق عرضًا تقديميًا شفهيًا وملصقًا وخطة عمل شاملة عن جهاز الاستشعار الذي تم ابتكاره وإمكانات تسويقه. وقد أتم طلاب الجامعة هذه المهمة من خلال الدمج بين تخصصاتهم المختلفة في الكيمياء والتكنولوجيا الحيوية والإلكترونيات والاتصالات وعلوم الكمبيوتر والهندسة الميكانيكية للعمل على تطوير علاجات أمراض المناعة الذاتية والتي تعتبر مشكلة صحية عالمية.



يقول حسن عزازي، أستاذ ورئيس قسم الكيمياء بالجامعة، ومنسق المنحة وموجه الفريق: "إن حصول طلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة على هذه الجائزة في الفئة الأكثر صعوبة ضمن الفئات الأربع في هذه المسابقة هو أمر مثير للإعجاب حقًا. لقد أبهرتني المهارات التقنية والشخصية لطلابنا الذين يمثلون أقسام متعددة بكلية العلوم والهندسة."



أكد عزازي على أن المشاركة في مثل هذه المسابقات يعكس مدى جودة التعليم الذي يحصل عليه الطلاب بالجامعة. وقد قام عزازي باختيار وتوجيه الطلاب الذين شاركوا في مسابقات SensUs على مدار ثلاث سنوات متتالية. جدير بالذكر أن فريق من طلاب الجامعة كان قد حصل على الجائزة الأولى في فئة جائزة إلهام الجمهور في العام الماضي. ومن المتوقع تكوين فريق جديد قريبًا للمشاركة في مسابقة العام المقبل وذلك لقياس أداء دواء لعلاج الصرع.



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