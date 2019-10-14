Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

اشتعال النيران في سيارة داخل شاليه بحفر الباطن.. فيديو

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 11:50 م
حريق السيارة
حريق السيارة
Advertisements
سعيد العربي
اشتعلت النيران بإحدى السيارات داخل أحد الشاليهات في حفر الباطن بالسعودية، حيث أظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر سيارة مشتعلة من نوع جيب لكزس داخل حوش احد الشاليهات قبل ان يبادر قائد المركبة بسحبها الى الخارج حتى لا تمتد النيران داخل الشاليه.

فيما طلب احد رجال الامن المتواجدين في الموقع التوقف عن سحب السيارة المشتعلة وذلك لوصول فرقة الدفاع المدني لمباشرة إخماد الحريق المشتعل.




Advertisements

ترشيحاتنا

خلية إيرانية.. عائد من الجزيرة يفجر مفاجأة حول القناة الرياضية

مفاجأة خلال محاكمة ريهام سعيد بتهمة إهانة مرضى السمنة

صورة طبق الأصل.. ابنة رانيا فريد شوقي تحدث ضجة في أول ظهور لها

أرفض الكلام الفارغ .. شوقي غريب يفتح النار على منتقديه

على طريقة طالب المنوفية.. البوظة يقتل شابا حاول الدفاع عن شقيقه فى بورسعيد

نجم بيراميدز السابق يتلقى صدمة عنيفة في السعودية.. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عبور المانش بذراع واحدة.. قصة نجاح وتحدي في الغردقة.. صور

بعد فستانها الجريء.. إطلالة جديدة لـ دينا الشربيني في السعودية برفقة عمرو دياب.. صور

المنتخب السعودي يزور القدس ويصلي بالمسجد الأقصى.. صور