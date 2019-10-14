اشتعال النيران في سيارة داخل شاليه بحفر الباطن.. فيديو

اشتعلت النيران بإحدى السيارات داخل أحد الشاليهات في حفر الباطن بالسعودية، حيث أظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر سيارة مشتعلة من نوع جيب لكزس داخل حوش احد الشاليهات قبل ان يبادر قائد المركبة بسحبها الى الخارج حتى لا تمتد النيران داخل الشاليه.



فيما طلب احد رجال الامن المتواجدين في الموقع التوقف عن سحب السيارة المشتعلة وذلك لوصول فرقة الدفاع المدني لمباشرة إخماد الحريق المشتعل.









