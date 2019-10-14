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برلمان

تنسيقية الأحزاب تطالب بسن تشريعات بشأن المرأة العاملة

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 11:49 م
تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين
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أسامة علي
أكدت سها سعيد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين وممثلة لشباب السياسيين، على حجم التحديات التي تواجهها المرأة في المجتمع، والصعوبات التي تقف أمامها، فوفقًا لتقرير الجهاز المركزى للإحصاء عن عام 2018 يوجد 3.5 مليون أسرة تعولها امرأة، وهذا يؤكد حجم التحديات والصعوبات التي تواجهها المرأة.

وتحدثت سها سعيد، خلال كلمتها بالصالون السياسي الثاني، لتنسيقية شباب الأحزاب، عن تمكين المرأة، وكيف أصبح توجه عام للدولة المصرية، والذيظهر بشكل واضح فى كافة خطط الدولة الاستراتيجية، التى تهدف لرفع الكفاءة ويعقبها تمكين حقيقى على أرض الواقع، وهذا ما تم ترجمته فى العديد من الهيئات والمؤسسات والوزارات الحكومية، وفى البرلمان ايضا.

وطالبت عضو التنسيقية، بإطلاق عدد من المبادرات بشأن المرأة العاملة، ومسألة الحضانة ورعاية الأطفال، وكيف يمكن أن يكون هناك تشريع أو مبادرة قابلة للتطبيق على أرض الواقع.

وأضافت سها سعيد، أن جدية بعض الدول فى التوجه بتمكين المرأة جعلتها تسن التشريعات وتدعمها لتفعيلها ولضمان التطبيق الفعلى، والمرأة العاملة تحقق تفوق ونجاح فى عملها حتى قبيل مرحلة الحمل والانجاب، وبسبب تشتيت دورها بين دورها كام ورب منزل وعملها مما يجعلها فى مرحلة صعبة، ولهذا لابد من مناقشة هذا الأمر بمزيد من التفصيل للوصول لحلول إيجابية على أرض الواقع.
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