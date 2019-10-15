فيديو جراف| بتوصية من جوجل 29 تطبيقا يجب التخلص منها فورا

أزالت شركة جوجل Google الأمريكية 29 تطبيقًا من تطبيقات أندرويد Android الشهيرة، تم تحميلها 10 ملايين مرة، من متجره (جوجل بلاي) Google Play.



وأبلغت شركة الأمن السيبراني Quick Heal Security Labs عن هذه التطبيقات، حيث أن 24 من أصل 29 تطبيقًا ضارًا تنتمي إلى فئة HiddAd، ويقوم هذا النوع من التطبيقات ببساطة بإخفاء أيقوناتها بعد الإطلاق الأول وإنشاء اختصار على الشاشة الرئيسية.



وخلال الفيديو جراف التالى نتعرف على قائمة التطبيقات كاملة .