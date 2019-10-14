خلال مطاردة .. القضاء على إرهابي مسلح شمال الجزائر

تمكنت القوات الجزائرية، اليوم الاثنين، من القضاء على مسلح بحوزته أسلحة وذخيرة، بولاية تيسمسيلت شمال البلاد.



ووفقًا لوكالة الأنباء الجزائرية، قالت وزارة الدفاع في بيان إنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل المعلومات، قضى الجيش الوطني الشعبي، على إرهابي بحوزته مسدس آلي وبندقية نصف آلية من نوع سيمونوف وكمية من الذخيرة، وذلك خلال عملية مطاردة ببلدية ثنية الحد".



وأضاف الوزارة في بيانها، أن هذه العملية تأتي لتعزيز النتائج الإيجابية التي تحققها وحدات الجيش الوطني الجزائري في سياق جهودها لمكافحة الإرهاب.