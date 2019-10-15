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فن

ياسر جلال ومحمد رمضان ويوسف الشريف يستعدون مبكرا لموسم رمضان

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 06:45 ص
ياسر جلال
ياسر جلال
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أ ش أ
بدأ الفنانون ياسر جلال ومحمد رمضان ويوسف الشريف الاستعداد مبكرا لموسم دراما رمضان 2020، وتعاقدوا على الأعمال التي سيخوضون بها السباق، وعقدوا جلسات عمل تمهيدا لانطلاق التصوير.

وانتهى المخرج حسين المبناوي من بناء ديكورات مسلسل "الفتوة" بمدينة الإنتاج الإعلامي، ويقوم ببطولته ياسر جلال مع استمرار التفاوض مع الأبطال المرشحين للعمل للتعاقد معهم.

وتدور أحداث العمل قبل 100 عام فى حي الجمالية ويبرز العلاقات الإنسانية والاجتماعية بين أهل الحارة، في عمل يعيد المشاهدين إلى الحارة المصرية الأصيلة وعراقتها قبل قرن من الزمان.

وحقق ياسر جلال موسم رمضان الماضي نجاحا لافتا بمسلسل "لمس أكتاف" وشارك فى بطولته فتحي ‏‏عبد الوهاب، حنان ‏مطاوع، إيمان العاصى، سمر مرسي، محمد عز، ‏‏كرم جابر، هبة عبد الغني، تأليف هاني سرحان، ‏إخراج حسين ‏‏المنباوي.

أما الفنان محمد رمضان فقرر الرهان على مخرج "الأسطورة" مسلسله الأكثر نجاحا حتى اليوم، فيتعاون رمضان المقبل مع المخرج محمد سامي بمسلسل يحمل اسم "البرنس".

محمد رمضان قدم آخر أعماله الدرامية مسلسل "زلزال" الذى عرض فى شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولته حلا شيحة، ماجد المصري، أحمد صيام، تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر.

واختار الفنان يوسف الشريف الإعداد مبكرا لموسم رمضان 2020 فتعاقد على بطولة مسلسل "النهاية"، الذي يعود من خلالها للشاشة الصغيرة بعد غياب عامين، وهو تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامي. ومن المقرر بدء التصوير نوفمبر المقبل.

وكانت آخر أعمال يوسف الشريف مسلسل "كفر دلهاب" وشارك في بطولته وروجينا، ومحمد رياض، وسهر الصايغ، رامز أمير، وسامى مغاوري، تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج أحمد نادر جلال.
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