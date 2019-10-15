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طريقة عمل أم علي بعجينة السمبوسك والآيس كريم

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 12:50 ص
طريقة عمل أم علي
طريقة عمل أم علي بعجينة السمبوسك والآيس كريم
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هاجر هانئ
أم علي بعجينة السمبوسك والآيس كريم من الحلويات الشهية واللذيذة التى يمكنك تقديمها على طريقة الشيف شربيني مقدمة برنامج الشيف.

مقادير أم علي بعجينة السمبوسك والآيس كريم
سمبوسك شرائح مقلية
لبن حليب كثف محلى
مكسرات
زبيب
فانيليا
سكر
كريمة لباني
قشطة
آيس كريم فانيلا

-للتقديم
فسدق مجروش

طريقة تحضير أم علي بعجينة السمبوسك والآيس كريم
* يقطع العجين قطع صغيرة، ثم يقلى في زيت غزير ساخن
* تكسر بعد ذلك قطع الخبز وتوضع في طاجن
* يضاف إليها بقية المكونات وتدخل الفرن مدة 20 دقيقة
* تقدم ساخنة أو باردة
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