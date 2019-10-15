في اسبوع فقط.. أسرع وصفة لتطويل الاظافر

تحتاج كل فتاة إلى الزيوت والخلطات لتطويل الاظافر وقدمت خبيرة التجميل سلمى مكي وصفتين لتطويل الاظافر في اسبوع
خلطة الطماطم
المكونات:
ملعقة صغيرة من ملح الطعام.
ثمرة واحدة من الطماطم.
2 فص ثوم.
طريقة عمل الوصفة:
إضربي ثمرة الطماطم وفصوص الثوم في الخلاط ثم اضيفي اليها الملح.
انقعي أظافرك فى الخليط لمدة 15 دقيقة ثم اغسلي يديك بالماء البارد. يُنصح باستخدام هذا الخليط 4 مرات في الاسبوع ليلًا لمدة شهر. الثوم مفيد جدًا فى إطالة الأظافر.
الأسبوع.
خلطة الليمون
المكونات:
ثمرة من الليمون.
نصف كوب من الماء.
طريقة عمل الوصفة:
اعصري ثمرة الليمون على كوب الماء، ثم مررى برِقة قطعة من القطن المبلول بعصير الليمون على أظافرك واتركيهم حتى يجفون، يُنصح بعمل هذه الخلطة 4 مرات يوميًا.
خلطة الطماطم
المكونات:
ملعقة صغيرة من ملح الطعام.
ثمرة واحدة من الطماطم.
2 فص ثوم.
طريقة عمل الوصفة:
إضربي ثمرة الطماطم وفصوص الثوم في الخلاط ثم اضيفي اليها الملح.
انقعي أظافرك فى الخليط لمدة 15 دقيقة ثم اغسلي يديك بالماء البارد. يُنصح باستخدام هذا الخليط 4 مرات في الاسبوع ليلًا لمدة شهر. الثوم مفيد جدًا فى إطالة الأظافر.
الأسبوع.
خلطة الليمون
المكونات:
ثمرة من الليمون.
نصف كوب من الماء.
طريقة عمل الوصفة:
اعصري ثمرة الليمون على كوب الماء، ثم مررى برِقة قطعة من القطن المبلول بعصير الليمون على أظافرك واتركيهم حتى يجفون، يُنصح بعمل هذه الخلطة 4 مرات يوميًا.