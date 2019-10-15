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مرأة

في اسبوع فقط.. أسرع وصفة لتطويل الاظافر

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 06:20 ص
تطويل الاظافر
تطويل الاظافر
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ريهام قدري
تحتاج كل فتاة إلى الزيوت والخلطات لتطويل الاظافر وقدمت خبيرة التجميل سلمى مكي وصفتين لتطويل الاظافر في اسبوع

خلطة الطماطم

المكونات:

ملعقة صغيرة من ملح الطعام.
ثمرة واحدة من الطماطم.
2 فص ثوم.

طريقة عمل الوصفة:

إضربي ثمرة الطماطم وفصوص الثوم في الخلاط ثم اضيفي اليها الملح.

انقعي أظافرك فى الخليط لمدة 15 دقيقة ثم اغسلي يديك بالماء البارد. يُنصح باستخدام هذا الخليط 4 مرات في الاسبوع ليلًا لمدة شهر. الثوم مفيد جدًا فى إطالة الأظافر.
الأسبوع.

خلطة الليمون

المكونات:

ثمرة من الليمون.
نصف كوب من الماء.

طريقة عمل الوصفة:

اعصري ثمرة الليمون على كوب الماء، ثم مررى برِقة قطعة من القطن المبلول بعصير الليمون على أظافرك واتركيهم حتى يجفون، يُنصح بعمل هذه الخلطة 4 مرات يوميًا.
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