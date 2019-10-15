في اسبوع فقط.. أسرع وصفة لتطويل الاظافر

تحتاج كل فتاة إلى الزيوت والخلطات لتطويل الاظافر وقدمت خبيرة التجميل سلمى مكي وصفتين لتطويل الاظافر في اسبوع



خلطة الطماطم



المكونات:



ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

ثمرة واحدة من الطماطم.

2 فص ثوم.



طريقة عمل الوصفة:



إضربي ثمرة الطماطم وفصوص الثوم في الخلاط ثم اضيفي اليها الملح.



انقعي أظافرك فى الخليط لمدة 15 دقيقة ثم اغسلي يديك بالماء البارد. يُنصح باستخدام هذا الخليط 4 مرات في الاسبوع ليلًا لمدة شهر. الثوم مفيد جدًا فى إطالة الأظافر.

الأسبوع.



خلطة الليمون



المكونات:



ثمرة من الليمون.

نصف كوب من الماء.



طريقة عمل الوصفة:



اعصري ثمرة الليمون على كوب الماء، ثم مررى برِقة قطعة من القطن المبلول بعصير الليمون على أظافرك واتركيهم حتى يجفون، يُنصح بعمل هذه الخلطة 4 مرات يوميًا.