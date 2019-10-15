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رقص وائل غنيم متفق عليه.. عائد من الجزيرة يفضح زيف القناة

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 03:57 ص
وائل غنيم ومحمد على
وائل غنيم ومحمد على
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هاني حسين
قال محمد صفوت أحد العائدين من قناة الجزيرة القطرية، إن معظم الفيديوهات التي تسخر من القيادة السياسية يتم إعدادها في قناة الجزيرة القطرية ويتم إعدادها بطريقة متخصصة.

وأضاف محمد صفوت في حواره مع الإعلامي محمد الباز في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور"، :" أحد العاملين في الجزيرة رأيته يتحدث مع المقاول الهارب محمد على في الهاتف يلقنه المعلومات التي يقولها في الفيديوهات الخاصة به للهجوم على الدولة المصرية ويتم التنسيق بينه وبين الجزيرة للتعرف على محاور الفيديو الذي يقوم بتصويره ".

وتابع محمد صفوت:" الجزيرة تتواصل مع وائل غنيم ايضا من اجل التنسيق معه قبل تصوير أي فيديو له، ورقص وائل غنيم في الفيديوهات مقصود ومتفق عليه كي يظهر بشكل وجنوني كي يقال انه يعاني من مرض عقلي".
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